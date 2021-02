GULL-START: Marte Olsbu Røiseland (t.v.) og Tiril Eckhoff i aksjon på onsdagens mix-stafett hvor Norge tok gull. Foto: JOE KLAMAR/AFP

Eckhoff om VM-hardkjør med tre renn på fire dager: − Veldig bra

POKLJUKA (VG) Med tre løp på fire dager er det ikke alle som er like begeistret for kvinnens konkurranseprogram i skiskytter-VM.

Publisert: Nå nettopp

For nå starter VM-hardkjøret for Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland og de andre skiskytter-kvinnene her i Pokljuka.

Sprinten lørdag etterfølges av jaktstart på søndag, og så er det den lengste distansen, normalen, allerede på tirsdag. Kvinnene får én hviledag før 15-kilometeren.

– VM-programmet har vært tøft i noen år nå. Det ble slik etter at man utvidet med én konkurranse. For å si det sånn, det var kanskje ikke sjokkerende at jeg endte opp med influensa rett etter VM i fjor. Det koster med maks mobilisering over lang tid. Når du går alle konkurranser i et VM og presterer på alle, så blir det mye. Du blir litt slått ut etterpå, sier Marte Olsbu Røiseland til VG.

– Er programmet for tøft?

– Spør meg på tirsdag om det er for heftig med tre øvelser på fire dager. Det ser tøft ut og det blir ingen hvilepause etter de løpene heller. Det blir spennende å se hvordan den normaldistansen føles.

I VM i Anterselva i fjor gjorde 30-åringen det ingen har klart: Hun tok medalje på alle syv distansene, fem gull og to bronse. Foreløpig er hun i rute til det «medalje-skjemaet» etter gullet på mix-stafetten onsdag.

En som ikke har tenkt å klage på et tøft VM-program er Tiril Eckhoff. Hun er så gjennomtrent og restituerer godt, noe som er vesentlig for å kunne prestere dag etter dag.

– For meg passer det egentlig veldig bra. Jeg er glad for det tøffe programmet, for da blir utlendingene ekstra slitne. Jeg tåler det godt og tenker at dette er til min fordel.

– Så dette er fordel Eckhoff?

– Ja, i utgangspunktet. Så er det en fordel at det er harde løyper. Da blir folk slitne. Det er bra. Nei, jeg gleder meg egentlig. Den normaldistansen på dag fire trigger meg litt ekstra.

Hun har vunnet seks verdenscuprenn denne sesongen men hun har aldri vært på pallen på en normaldistanse, verken i mesterskap eller verdenscup.

I fjor ble det en 15. plass under VM i Anterselva.

Sprint-seirer har hun imidlertid plenty av. 9 av hennes 19 verdenscupseirer er på sprinten.

Det er kanskje lov å håpe på en ønskereprise fra VM i Holmenkollen i 2016?

Så glemmer vi 59. plassen fra VM i fjor ...