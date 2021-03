FØRST UT: Tiril Eckhoff leverte fantastisk på førsteetappen og la grunnlaget for en enkel triumf. Foto: Pavlicek Lubos / CTK

Norge knusende overlegne på mix-stafetten – vant med over ett minutt

Det norske stafettlaget leverte en maktdemonstrasjon og lekte seg til seier i Nove Mesto.

Av Mats Arntzen

Publisert: Nå nettopp

Verdens suverent beste skiskytter om dagen, Tiril Eckhoff, smalt til med ti treff på sin første etappe og skaffet Norge en luke på 20 sekunder ved første veksling.

– Har vi noen gang sett en skiskytter i bedre form enn det Tiril Eckhoff er nå? spurte NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter oppvisningen.

Marte Olsbu Røiseland var ikke noe dårlig kort på andreetappen. Hun trengte ett ekstraskudd på sin liggende skyting, men smalt ned alle blinkende på stående.

Tarjei Bø fortsatte den norske oppvisningen med å treffe samtlige blinker på den første skytingen. Deretter behøvde han to ekstraskudd på stående, men sendte likevel lillebror Johannes Thingnes Bø av gårde med et forsprang på over ett minutt.

Det rotet selvsagt ikke verdenscuplederen bort. Han måtte bruke et ekstraskudd på den liggende skytingen, men skjøt fullt på siste stående og kunne dermed cruise inn til seier.

Til slutt ble seiersmarginen på ett minutt og ni sekunder foran Italia. Sverige knep tredjeplassen.

Saken oppdateres!