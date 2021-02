TIDLIGERE IBU-TOPP: Anders Besseberg styrte internasjonal skiskyting i nesten 26 år før han måtte gå av våren 2018. Foto: Jostein Magnussen

Besseberg gikk til retten for å hindre Økokrim-etterforskning

Tidligere IBU-president Anders Besseberg (74) har ved minst to anledninger forsøkt å stoppe politietterforskningen mot seg selv i det østerrikske rettsvesenet.

Den korrupsjonssiktede nordmannen ønsket heller ikke at norske Økokrim skulle overta etterforskningen av ham.

Både det som tilsvarer tingretten og lagmannsretten i Wien skal imidlertid ha avvist Bessebergs krav. Det kommer frem i granskingsrapporten som IBU la frem for en uke siden. VG får også bekreftet opplysningene fra norsk politi.

– Vi er kjent med disse opplysningene. Men hvorfor Besseberg ønsket dette, må du spørre advokaten hans, eller ham selv, om, sier påtaleansvarlig i Økokrim, Trude Stanghelle til VG.

Bessebergs norske advokat Christian B. Hjort, sier at de aktuelle rettsmøtene fant sted før han ble koblet på som forsvarer for Besseberg. Den østerrikske advokaten Norberg Wess har ikke besvart VGs henvendelse.

I granskningsrapporten som ble lagt frem i forrige uke, står det at Besseberg argumenterte med at de påståtte kriminelle forholdene ikke hadde funnet sted i Østerrike. Ankedomstolen var ikke enig:

«i lys av de omfattende faktaene, antallet personer som er involvert, omfanget av informasjon som skal vurderes og den betydelige offentlige interessen, så er det ikke noe å utsette på vurderingen til den første rettsinstansen, når den vurderer at etterforskningen kan fortsette på bakgrunn av mistanken, viktigheten og alvorligheten i påstandene, samt varigheten og omfanget på etterforskningen så langt» skrev retten ifølge granskningsrapporten bestilt av IBU.

Retten i Østerrike opplyser til VG at de ikke har anledning til å gi ut informasjon eller kommentere rettskjennelser som berører pågående politietterforskninger.

I fjor vår valgte norske Økokrim å ta over den delen av etterforskningen av Besseberg som berører korrupsjon. Østerriksk politi beholdt den delen som omfatter bedrageri gjennom dopingmidler i idretten, siden dette ikke er forbudt etter norsk lov.

I dag er Besseberg siktet for grov korrupsjon i Norge. Det har en strafferamme på ti år i fengsel.

Han anklages samtidig av granskningskommisjonen til IBU for å ha tatt imot prostituerte, dyrebare jaktturer i Russland og luksusklokker i bytte mot å jobbe for russiske interesser i skiskyting.

I rapporten hevdes det at Besseberg og IBU skal ha unnlatt å ta tak i positive dopingprøver fra russiske utøvere.

Besseberg selv har hele tiden nektet for dette, samt korrupsjon. Det gjorde han blant annet da VG møtte ham like etter at det var gjennomført en razzia mot boligen hans:

Budskapet ble gjentatt av advokat Norbert Wess overfor TV 2 nylig:

«Besseberg har aldri spurt om eller akseptert tilbud om penger, gaver eller andre fordeler, hverken fra representanter fra Russland eller noen andre. Det er heller ikke sant at han beskyttet utøvere fra Russland eller RBU» sa Wess.