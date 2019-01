BLE FORELDRE: Samantha Skogrand og Emil Hegle Svendsen er blitt foreldre. Dette bildet ble tatt i forbindelse med en kinopremiere i august 2017. Foto: Frode Hansen/VG

Skogrand og Svendsen fikk en gutt

SKISKYTING 2019-01-29T14:46:58Z

Samantha Skogrand (29) og Emil Hegle Svendsen (33) er blitt foreldre for første gang.

Publisert: 29.01.19 15:46

28. januar fikk de en gutt, avslører Skogrand i et Instagram-innlegg tirsdag.

– Den største dagen i vårt liv. Som vi har lengtet etter deg, skriver hun.

Skogrand hadde opprinnelig termin 17. januar.

– Vi gleder oss som bare det. Samantha er i fin form og har tenkt å jobbe en god stund fremover, fortalte Emil Hegle Svendsen til VG i høst da fødselen var noen måneder unna.

I intervjuet med VG fortalte også eks-skiskytteren at paret ventet en gutt .

Skogrand og Svendsen møttes i 2013. To dager før julaften i 2016 gikk trønderen ned på kne. Nå til sommeren er planen å gifte seg.

Nå blir det bryllup

Paret skulle egentlig smis i Hymens lenker i fjor sommer, men for at Emil Hegle Svendsen skulle få ro til å forberede seg på sitt siste OL ble bryllupet utsatt.

Skiskytteren la opp i fjor vår etter en eventyrlig karriere som startet med debut i verdenscupen i desember 2005.

Mens Hegle Svendsen har valgt å oppdatere seg med noen fag på BI etter idrettskarrieren var over, har samboer Skogrand siden januar i fjor jobbet som programleder for morgensendingene på Radio 1 her i Oslo.

