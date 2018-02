I FLYTSONEN: Marte Olsbu har hatt et fantastisk OL – og fortsatt har hun to individuelle gullmuligheter på normalen og fellesstarten. Foto: Jostein Magnussen

Nå vil Olsbu ha mer OL-moro

Publisert: 13.02.18 19:32

PYEONGCHANG (VG) Marte Olsbu (27) ble historisk med sitt OL-sølv på sprinten. Nå er hun lysten på mer.

Med sin 2. plass på sprinten ble hun første norske kvinnelige skiskytter til å ta medalje på øvelsen som har vært på OL-programmet siden 1992. Det er også Olsbus beste plassering – «ever».

Så hun kan dra hjem med et stort glis etter sølvet og 4.-plassen på jaktstarten. Men det er to individuelle øvelser igjen i skiskyting, onsdagens normaldistanse og fellesstarten.

– Det har gått over all forventning. Jeg har hatt en kjempestart på OL med min beste sprint og jaktstart noensinne. Men nå er vi her og da blir man aldri helt fornøyd hvis man ikke ser fremover og i stedet lener seg tilbake. Det får jeg heller gjøre når jeg kommer hjem, sier Olsbu før dagens klassiske skiskytterdistanse, normalen.

– Bare rått

Den har aldri vært noen favorittøvelse, og i vinden her i Pyeongchang kan fire skytinger og 15 kilometer bli en prøvelse for noen hver.

– Men jeg skal prøve å gjøre mitt aller beste, så får vi se hva det holder til, lover Olsbu.

Landslagstrener Stian Eckhoff er selvsagt fornøyd med at 27-åringen slår til i en sesong hvor prestasjonene vært opp og ned.

Så kan det jo være greit å minne om at det er ikke mange ukene siden Olsbu ble nummer 65 sprinten i Anterselva, den samme øvelsen som hun tok sølv på i OL.

– Marte leverer de beste resultatene hun har i sin karriere og gjør det i OL. Det viser hva som bor i Marte og at vi formmessig er der vi skal være, sier landslagstreneren.

Tiril Eckhoff gleder seg stort over det Olsbu har oppnådd.

– Det hun presterer er bare rått, sier Eckhoff. Selv ser hun fram til en ny sjanse på normalen i dag.

– Jeg gleder meg til normalen. Det var da noe positivt å ta med meg fra jaktstarten (9. plass), og det blir å ha fokus på blinkene, sier Eckhoff om sine muligheter. Hun har aldri vært på pallen på det som er skytekonkurransen i OL siden hver bom straffes med ett minutt i tilleggstid.

