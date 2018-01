TOK GULL I SOTSJI-OL: For fire år siden tok Ole Einar Bjørndalen OL-gull på sprinten. - Det var magisk og en glede jeg sjelden har følt i hele mitt liv, sier Bjørndalen om et av sine siste, store øyeblikk. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Nå blir Bjørndalen sakte-TV på NRK

Ole Einar Bjørndalen (43) greide ikke å kvalifisere seg, men det er garantert ingen som får mer TV-tid frem mot OL i Pyeongchang enn skiskytterveteranen.

Nå blir Bjørndalen nemlig sakte-TV når NRK skal sende samtlige av 43-åringens triumfer i skiskyting, seier for seier.

Det blir 55 timer med Ole Einar Bjørndalen på TV når alle hans 96 seirer i verdenscup og OL skal dokumenteres. Startskuddet går fredag 2. februar klokken 17 på NRK 2.

– Vi hadde tenkt det som en oppvarming til Bjørndalens syvende vinter-OL, men har kommet til at det er en bra ting å gjøre uansett. Vi har hatt en dialog med Ole Einar underveis, og det virker som han synes det er litt stas at vi gjør det, sier Andreas Stabrun Smith til VG.

Skiskytterkommentatoren får hjelp av en annen «skiskytternerd» til å avvikle «Ole Einar Bjørndalen - seier for seier», Ole Kristian Stoltenberg.

– Vi kaller det en hyllest til tidenes skiskytter og vinterolympier med 58 VM- og OL-medaljer og 96 seirer hvis man summerer alt. Noen vil sikkert kalle det en overdose, men det skal bli en fin tidsreise gjennom skiskytterhistorien med over 20 år mellom første og siste seier, sier Stoltenberg.

– Er jo galskap

Bjørndalen skal til OL i Sør-Korea, men bare for å hjelpe kona Darja Domratsjeva på hennes gulljakt. 43-åringen ble som kjent ikke tatt ut på det norske laget. At han nå blir sakte-TV på NRK, kommenterer han slik:

– Det er jo galskap å lage et program om sånt, og det må jo komme fra Ole Kristian Stoltenberg. Han er jo gal nok til å finne på noe slikt.

– Hva husker du best av de 96 seirene (en i verdenscupen i langrenn)?

– OL-gullet i Nagano (sprint, 1998) og Sotsji-gullet (2014) sitter klistret. Den sprinten i Sotsji var magisk og medførte en glede som jeg sjelden har følt i hele mitt liv.

Veteranen sier han gjerne skulle sett noen av løpene selv og konstaterer at TV-titterne i hvert fall får se at det har skjedd mye med skiskyttersporten siden han vant sin første verdenscupseier i forrige årtusen, i januar 1996.

– Det har vært en rivende utvikling. Dette blir TV for «nerdene» hvor de kan se Bjørndalen fra en ung til en «gammel» mann, fleiper 43-åringen.

Andreas Stabrun Smith konstaterer at Bjørndalen har vært den uoffisielle utviklingssjefen i skiskyting og har tatt sporten videre.

Har betydd mye

– Han har i høy grad bidratt til at skiskyting har gått fra å være en idrett for spesielt interesserte til en idrett som veldig mange har et forhold til, sier skiskytterkommentatoren før maratonsendingen.

NRK lover mer enn gamle opptak av en stor idrettsmann og vil ha gjester som har hatt betydning for Bjørndalens karriere, samt en del eksklusive intervjuer og selvsagt en dose funfacts.

Først rett over midnatt mandag går rulleteksten for Bjørndalen-sendingen.

– Siden han klarte å vinne alle de løpene så får Andreas og jeg klare å holde oss noenlunde våkne og se dem, sier Ole Kristian Stoltenberg.

Fakta SKISKYTTERLEGENDEN Ole Einar Bjørndalen har gått 575 individuelle verdenscuprenn. Han har vært på pallen i 179 av disse. Da er stafettene ikke medregnet.