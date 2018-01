UAKTUELL: Ole Einar Bjørndalen hadde planer om å delta under skiskytter-EM i Italia denne uken. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Bjørndalen dropper EM

Publisert: 25.01.18 10:39

SKISKYTING 2018-01-25

Ole Einar Bjørndalen (43) har valgt å droppe EM i skiskyting. Det er dårlig nytt med tanke på resten av sesongen.

Veteranen, som ble vraket til OL i Pyeongchang og heller ikke fikk gå verdenscuprennene i Anterselva i forrige uke, hadde planlagt å gå flere av konkurransene i italienske Ridnan denne uken.

Morgendagens sprint og lørdagens jaktstart skulle bli viktig konkurransetrening. Gode resultater her ville økt sjansen for at Bjørndalen ville få sjansen til å gå de tre siste verdenscuprundene etter OL, i Kontiolahti, Holmenkollen og Tjumen.

– Jeg har bare fått beskjed om at han ikke stiller til start på sprinten, og det betyr at han heller ikke går den påfølgende jaktstarten i EM. Jeg har ikke fått noen begrunnelse og har heller ikke rukket å snakke med Ole Einar om dette, sier idrettssjef Per Arne Botnan i skiskytterforbundet til VG.

Blir neppe å se i Finland

Bjørndalens avgjørelse betyr at han neppe blir å se når verdenscupen anløper finske Kontiolahti 8. mars.

– Vi har ikke gjort noe uttak nå, men i utgangspunktet er det OL-troppen som skal konkurrere i Finland, bekrefter Botnan.

Løperne blir da vurdert på bakgrunn av resultatene fra OL, i verdenscup, EM og IBU-cup. Det betyr at bare sykdom på landslaget kan gi Ole Einar Bjørndalen en plass på verdenscuplaget i Kontiolahti.

Med to 18. plasser som beste resultat i verdenscupen denne sesongen er det hele syv andre norske skiskyttere som har bedre plasseringer.

Etter Kontiolahti kommer verdenscupen til Holmenkollen fra 15. mars hvor sprint, jaktstart og stafetter venter. Norge har ingen nasjonal kvote på hjemmebane. Dermed får man «bare» med seks løpere i Kollen.