Thingnes Bø innrømmer: – Råskapen er litt svekket

ANTERSELVA (VG) Johannes Thingnes Bø (26) innrømmer at han mangler litt av råskapen som hjalp ham til alle seirene tidligere i sesongen.

– Råskapen er litt svekket, men jeg ser jo at det er et par andre utøvere som har hevet seg litt. Jeg gikk på en smell på sprinten her, men så var jaktstarten bra igjen. Så kanskje at det som var stabilt, er ustabilt her i VM – og at det har vært bedre før, innrømmer 26-åringen.

Han har et poeng. I sporet var han hele 17 sekunder bak Quentin Fillon Maillet på sprinten. Dagen etter var han raskest av alle på jaktstarten, 6,7 sekunder foran Johannes Dale.

Thingnes Bø vant fem av syv verdenscuprenn før han gikk ut i «fødselspermisjon» og sto over alle rennene i Oberhof og Ruhpolding. Etter sitt comeback har han ikke vært like suveren i sporet.

Kan ikke feile

Onsdag gjør han et nytt gullforsøk på normaldistansen, en øvelse ingen nordmann har vunnet i VM siden Tarjei Bø klarte det i 2011.

Johannes Thingnes Bø innser at han ikke kan tillate seg å feile på standplass om han skal ta sitt 10. VM- eller OL-gull individuelt.

– Det viste seg på sprinten at det ikke går. Det er jo mer brutalt på normalen (en bom gir ett tilleggsminutt). Det så vi i Pokljuka hvor jeg vant. Da skjøt jeg 20 treff, med 19 hadde jeg blitt nummer fire eller fem. Jeg vet at det blir en hårfin balansegang mellom medalje eller ei, og jeg håper og tror jeg kan matche de beste i sporet slik at hvis vi skyter det samme så klarer jeg å ta dem. Trolig må jeg være feilfri for å klare det, er vurderingen til 26-åringen.

– Medaljeutbyttet her i Anterselva har vel ikke vært helt som du så for deg?

– Jeg hadde jo håpet på to medaljer, en på mix-stafett og i alle fall én på sprint/jaktstart. Det har jeg fått, men i fjor startet jeg med to gull og et sølv. Nå har jeg et gull og et sølv. Det er jo litt under pari. Jeg er litt etter skjemaet for fjoråret.

Han reiste hjem med fire gull- og en sølvmedalje fra VM i Östersund i fjor. Storebror Tarjei fikk med seg en bronse på normalen og et stafettgull, men skal han få et individuelt gull i Anterselva må han gjøre noe han aldri har klart her før: å vinne.

Han har hatt 16 forsøk.

PS! Vetle Sjåstad Christiansen og Johannes Dale er de to andre norske som går den klassiske skiskytterdistansen, 20-kilometeren.

