– Vi kommer ikke til «å gi ham ut til verden»

ANTERSELVA (VG) Johannes Thingnes Bø (26) og kona Hedda velger å skjerme sønnen Gustav fra alt av medier.

En uke etter at Thingnes Bø og kona Hedda ble foreldre i januar, publiserte skiskytteren et bilde av sønnen på sin Instagram-konto, men bare av kroppen.

– Vi kommer ikke til «å gi ham ut til verden», sier Thingnes Bø til VG.

– Foreløpig velger vi å ikke publisere noe bilde av Gustav. Det har ikke vært naturlig å tenke Instagram i disse ukene. Det har vært veldig fjernt. Og sånn får det bli til at han selv kan sparke ballen i krysset. Da er det ingen vits i å skjule han lenger, sier 26-åringen og ler.

Thingnes Bø, som gjør seg klar til sitt femte VM, har hatt mange våkenetter etter at han ble pappa. Det har han heller ikke sluppet unna før VM – uten at det plager han eller har ødelagt VM-oppladningen.

Før han gjorde sitt «comeback» i verdenscupen 23. januar ble det i gjennomsnitt bare fire timers søvn.

– Inn mot Pokljuka var jeg jo «ferdig». Det har jeg ikke kjent på i etterkant. Jeg har hatt en superbra oppladning og har ikke vært trøtt eller sliten. Det er skikkelig luksus å kunne være her, sier han der han står utenfor de norske skiskytternes hotell som ligger i gangavstand fra VM-arenaen her i Anterselva.

– Har du sovet på gjesterommet i kjelleren hjemme for å få nok hvile?

– Nei, jeg er ikke egoistisk nok til å kunne gjøre det. Jeg stiller mer enn gjerne opp på natten for at Hedda skal få sove litt.

Torsdag skal han forsvare VM-gullet fra Östersund på mix-stafetten. Med seg på laget får han storebror Tarjei, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff. At broren ble valgt til fordel for Vetle Sjåstad Christiansen forsvarer Johannes Thingnes Bø.

– Naturlig valg

– Det var et naturlig valg. Tarjei har vært nest best i år og er nest best av oss norske i verdenscupen sammenlagt. Han er en trygg stafettløper, så får vi håpe at han er i posisjon til å ordne et eller annet på mix-stafetten, sier Johannes Thingnes Bø.

– Både Vetle og jeg var enige i at dette kunne gå begge veier, akkurat som i fjor da jeg trakk det korteste strået. Jeg føler jeg har vært ekstremt god på stafett i år. Det er kanskje der jeg har vært best - senest på stafetten i Pokljuka, sier Tarjei Bø.

Vetle Sjåstad Christiansen var ikke spesielt skuffet da VG snakket med ham før trening på onsdag.

– Uttaket er helt greit. Tarjei kan gjøre minst like god jobb som meg på en mix-stafett, sier 27-åringen.

