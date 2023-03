Skiskyting: Norsk medaljedobbel i junior-VM

Einar Hedegart og Isak Frey tok henholdsvis sølv og bronse på skiskytterjuniorenes normaldistanse i VM i Kasakhstan.

Kun tyskeren Benjamin Menz var bedre enn de to nordmennene. Han vant tross tre tilleggsminutter og var sju sekunder foran Hedegart i mål.

Ytterligere 19 sekunder skilte ned til Frey. Hedegart hadde to bomskudd, mens Frey pådro seg tre tilleggsminutter.

Martin Nevland gjorde også et godt løp, men to bomskudd på hver av de to siste skytingene gjorde at han endte på 6.-plassen.

Trym Gerhardsen ble nummer 15.

På kvinnenes normaldistanse ble Tuva Aas Stræte beste norske utøver med 14.-plass. Hun måtte tåle seks tilleggsminutter og havnet drøyt tre minutter bak den slovenske vinneren Kaja Zorc.

Linnea Winsvold (4 bom) ble nummer 18, Kristiane Rolstad (5) nummer 22 og Maren Bakken (10) nummer 53.

