Skiskytterne kan droppe Holmenkollen igjen - IBU kutter flere steder

Det internasjonale skiskytterforbundet har allerede avlyst juniorrenn og utsatt starten av IBU-cupen til januar. Nå gjør IBU også store endringer i verdenscupprogrammet.

På sitt styremøte i dag bestemte IBU seg for å gjennomføre verdenscupen den kommende sesongen. Lokale myndigheter bestemmer antallet tilskuere på grunn av corona-pandemien og IBU kutter også blant arrangørstedene på terminlisten.

Verdenscupløpene før jul skulle vært arrangert i Kontiolahti, Östersund, Hochfilzen og Annecy og startet med normal- og sprintkonkurranser for begge kjønn i Finland 28. november. Rennene her i vinter ble amputert på grunn av corona-pandemien.

Nå blir oppholdet her forlenget, mens Östersund mister sine konkurranser. Istedet drar skiskyttersirkuset rett fra Finland til Østerrike hvor det blir to konkurranseuker i Hochfilzen.

Konsekvensen her blir at franske Annecy heller ikke får arrangere verdenscup før jul som planlagt.

Sesongens høydepunkt blir VM i slovenske Pokljuka fra 10. til 21. februar.

– VM planlegges slik det var satt opp, og så skal vi i oktober diskutere hva vi gjør med januarrunden med arrangørstedene Oberhof, Ruhpolding og Anterselva. Så er planen at vi i november tar en avgjørelse rundt prøve-OL i Beijing, Nove Mesto og Holmenkollen, sier styremedlem i IBU, Tore Bøygard, til VG.

Hvis man ikke har mer kontroll med corona-smitten eller at det foreligger en vaksine, kan det godt hende at det gjøres endringer også for sesongavslutningen.

Prøve-OL kan bli droppet og Holmenkollen kan bli uten verdenscuprenn for andre år på rad. I så fall kan tsjekkiske Nove Mesto få to uker med konkurranser og erstatte Oslo i terminlisten når den kommende sesongen skal avsluttes.

– Vi måtte gjøre endringer selv om det er skuffende. Skiskyting, som andre sporter, står overfor utfordringer vi aldri har hatt før, sier IBU-president Olle Dahlin i en pressemelding.

Tidligere i høst bestemte det internasjonale skiskytterforbundet å avlyse alle rennene i IBU-cupen i november og desember.

Juniorcupen er avlyst i sin helhet i likhet med junior- og ungdoms-EM. Fortsatt planlegger man å arrangere VM for ungdom og junior i Obertilliach fra 24. februar.

