PÅ SOMMERFØRE: Helene Marie Fosseholm går i mål og vinner 10 kilometer fellesstart under Blinkfestivalen for to år siden. Foto: Jan Kåre Ness/NTB

Vil ha utenlandske skistjerner til Blinkfestivalen

Det blir Blinkfestival denne sommeren også, og i år har arrangøren håp om å få internasjonale skiskytter- og langrennsstjerner til start.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

Som i fjor blir skifestivalen flyttet ut av sentrum i Sandnes og Ålgård til Sandnes Arena når Blink21 arrangeres fra 5. til 8. august.

– Vi vet jo ikke hvordan corona-situasjonen er i august, men i Sandnes Arena er det enklere å gjøre de tilpasningene som kan bli nødvendig. Håpet er å bygge tribuner og kunne invitere publikum til skifest på sommerføre. Vi kan ikke bygge en ski- og skiskytterarena i sentrum med alt det medfører av stengte gater og begrenset tilgjengelighet, for så å nekte folk adgang til arrangementet hvis det fortsatt foreligger krav om sosial avstand og kohortstørrelser, sier sportssjef Arne Idland.

I Sandnes Arena kan man enkelt oppskalere arrangementet hvis det blir mulighet for det.

– Vi skal holde oss innenfor regelverket og ikke ta noen risiko når det kommer til folks helse. Målet er å få til et så godt program som mulig for unge og eldre utøvere, publikum og samarbeidspartnere i samråd med ski- og skiskytterforbund og helsemyndighetene. I så måte er det viktigste grepet vi gjør å flytte ut av sentrum, sier Idland.

På grunn av pandemien har man vært nødt til å skyve på mye av forberedelsene. Akkurat nå jobber arrangørene med å sjekke hva som skal til for at de beste utlendingene skal kunne stille til start, både skiskyttere og langrennsløpere.

– Vi satser på at verden skal være så endret at vi kan invitere utenlandske utøvere til Norge. Vi får se når det går seg til med vaksinepassene og hvilke begrensninger som gjelder når vi kommer til august.

De beste norske løperne i langrenn og skiskyting blir å se i Sandnes, Gjesdal og i bakkene opp fra Lysebotn til Øygardstølen hvor Therese Johaug og Simen Hegstad Krüger var først opp i fjor.

I fjor måtte arrangøren holde tidsskjemaet for Lysebotn Opp hemmelig for å hindre at for mange personer tok seg inn i området. Det håper man skal bli unødvendig når vi kommer til 5. august.

Langløps-stafetten som kom på programmet i fjor, skal arrangeres i år også – men den blir ikke like lang. I fjor ble det 12 timers sakte-TV med en mix-stafett hvor hvert lag besto av to menn og en kvinne. Nå diskuterer man om åtte-ni timer holder. Interessen fra de som driver med langløp er ifølge Arne Idland stor.

– Vi fikk gode tilbakemeldinger rundt denne konkurransen i fjor. Det er en ny måte å presentere langrenn på, og TV-sendingene nådde et annet publikum enn de som er interessert i staking på rulleski.

Russerne er invitert til Blinkfestivalen - inkludert Bolsjunov: