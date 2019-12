IBU-TOPP: Tidligere skiskytterpresident Tore Bøygard sitter i styret til IBU. Nå blir russerne tema igjen i det internasjonale skiskytterforbundet. Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix

Skiskyttertopp: Kan ikke nekte russiske skiskyttere å delta i VM

Det er stor sannsynlighet for at russiske skiskyttere deltar under VM i Anterselva i februar.

Styremedlem i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Tore Bøygard, fastslår overfor VG at IBU må avvente rettsprosessene etter at Verdens antidopingbyrå (WADA) denne uken valgte å utestenge Russland fra internasjonale idrettsmesterskap de neste fire årene.

Skiskytter-VM i italienske Anterselva i februar er et slikt mesterskap, men:

– Vi har ikke noe grunnlag for å nekte russerne å delta i VM siden WADAs avgjørelse ikke er rettskraftig. Vi må ta det i tur og orden, eller så kan vi bli sittende med svarteper til slutt, sier Bøygard.

Den norske representanten i IBU-styret ser ikke bort fra at Russland velger å anke helt til CAS, Den internasjonale voldgiftsretten for sport.

– Det vil ikke overraske meg. Vi har valgt å la de russiske utøverne få gå verdenscupen fordi vi føler oss trygge på at de utøverne er «rene», men slik denne saken har utviklet seg så må vi jo ta en diskusjon både når det gjelder deltakelse i VM og verdenscup.

Bøygard er klar på at russernes situasjon har gått fra vondt til verre siden det er rapporter på at russerne har slettet og manipulert data for bevisst å prøve å lure antidoping-systemet.

– Det virker jo nesten som de ikke har skjønt tegningen når de legger ned så mye arbeid i å manipulere prøver. Det synes jeg er trist for rene russiske utøvere som nå vil bli mistenkeliggjort.

I det internasjonale skiskytterforbundet har man hatt russerne under oppsikt lenge. Russland er fortsatt B-nasjon i IBU. Det betyr at de er uten stemmerett i forbundet og får ikke være med å ta avgjørelser. Samtidig er man fratatt alle internasjonale arrangement fra 2018 til 2022.

Nå er IBU i gang med å planlegge terminlisten for 2022 til 2026, og Tore Bøygard innrømmer at det «ser ikke lyst ut for russerne slik saken står nå».

– Vi la frem en liste på 12 krav som Russland måtte innfri. Seks av kravene har de innfridd, og det var ikke nok til å bli tatt inn i varmen igjen. Nå får de sin neste mulighet under kongressen i Praha i september neste år, beskriver Bøygard.

Etter planen skal ikke IBU-styret møtes igjen før i februar.

– Slik denne saken har utviklet seg ser jeg ikke bort i fra at vi må ha et ekstramøte. Hele saken har jo endret karakter etter WADAs avgjørelse.

PS! Russerne fikk delta i VM i Östersund i vinter, men i OL i Pyeongchang var det bare fire utøvere ble invitert til å delta.

