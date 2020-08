VM-HELTINNE: Marte Olsbu Røiseland feirer under mesterskapet i Italia i februar. Foto: Berit Roald, Scanpix

VM-dronningen åpner opp om kontrastfylt periode: – Jeg var helt isolert

SANDNES (VG) Under VM i februar ble Marte Olsbu Røiseland (29) historisk som den første med syv medaljer av syv mulige – inkludert fem gull. Deretter ble det helt stille rundt skiskytteren.

Nå nettopp

Bare noen dager etter den vanvittige bragden var perioden med sekunddrama, adrenalin og ekstase plutselig byttet ut med et helt stille hjem på Lillehammer. Den norske heltinnen var blitt syk etter mesterskapet i italienske Anterselva samtidig som coronaviruset for alvor var i ferd med å bre seg verden rundt, noe som betydde nærmest umiddelbar karantene frem til et negativt testsvar forelå.

– Det var litt av en kontrast. Jeg nådde karrierens høydepunkt i VM så kom jeg hjem og ble syk. Mannen min var i EM med rekrutteringslandslaget. Så jeg var helt isolert alene på Lillehammer uten familie, venner eller noen ting. Heldigvis hadde jeg gode naboer som handlet for meg, for jeg kunne jo ikke gå på butikken eller noe, forteller Olsbu Røiseland til VG under et intervju i Sandnes onsdag ettermiddag.

I SANDNES: Olsbu Røiseland pratet med VG på et hotell i Sandnes onsdag ettermiddag. Foto: Joachim Baardsen

– Blir veldig spennende

Hun kan smile nå for heldigvis var det ikke coronaviruset hun hadde pådratt seg. I stedet var det en mer vanlig form for influensa. Men det er likevel lenge siden Olsbu Røiseland har vært så syk. Resten av konkurransesesongen måtte hun se på TV, og hun kunne ikke begynne å trene igjen før rundt tre uker senere.

På grunn av coronarestriksjonene var det heller ikke noen stor feiring av VM-medaljene før 200 personer hedret henne i hjemkommunen Froland for et par uker siden, noe hun betegner som «veldig hyggelig».

Nå er VM-dronningen i Sandnes for å delta på Blink-festivalen, hvor utøverne konkurrerer på rulleski. Og til tross for en kronisk hofteskade som ble påvist i fjor, som gjør at 29-åringen må erstatte løpetrening med sykling for å minske belastningen, er hun i meget god form. I stedet for et avbrekk i april, trente hun.

– Jeg kjenner at det blir en veldig spennende sesong. I fjor gikk jeg «all in» på VM. I år har jeg lyst til å gå flere verdenscuprenn, se hvor høyt jeg kan kjempe sammenlagt og gi det en sjanse. Så blir det veldig spennende å se hvordan corona vil påvirke sesongen, forteller Olsbu Røiseland.

GULLJENTE: 29-åringen har her tatt nok et gull i Italia. Foto: Jostein Magnussen, VG

Marte Olsbu Røiseland Fra: Froland Alder: 29 år Yrke: Skiskytter I 2020: Tok fem gull og to bronse under VM i Italia Vis mer

Roses av Bø

Hennes fremste konkurrenter om verdenscupen sammenlagt kan vente seg en tøff kamp om trofeet fra det som er Norges kanskje aller beste idrettsutøver i 2020.

– Det er fortsatt mye som kan skje, men jeg har vært mye mer uthvilt etter sesongen i år og fått trent veldig bra i vår og tidlig sommer. Jeg følte VM var en selvtillitsboost for meg. Nå har jeg vist at jeg kan få det til. Det åpner egentlig bare nye muligheter. Jeg gleder meg til å komme i gang og se hvordan jeg ligger an, sier Olsbu Røiseland.

Hun får blant annet ros av skiskytterstjernen Johannes Thingnes Bø (27).

– Hun la bak seg et vanvittig mesterskap som er noe av det beste som er gjort noen gang. Hun ble jo den første personen til å vinne syv medaljer i et mesterskap. Jeg hadde jo lyst til at den personen skulle bli meg. Men det ble Marte, og det var med utrolig rå prestasjoner. Jeg tror og håper for hennes del at hun er ivrig på mer. Prestasjonen hennes ... Det var «Ole Einar-spesial», med formtilpasning og få ut sitt aller beste når det gjelder som mest. Vi har alle noe å lære av hva hun fikk til der, forteller Thingnes Bø til VG.

MEDALJEGROSSIST: Sørlendingen tok syv av syv mulige medaljer. Foto: AP

Trigget av kritikk

Olsbu Røiselands formtilpasning kom som et resultat av at hun valgte bort verdenscuprenn i forkant av VM, selv om hun lå som nummer to i sammendraget med kort avstand til lederen Dorothea Wierer. Det var en avgjørelse som blant andre NRK-ekspert Liv Grete Skjelbred kritiserte ved å kalle for «defensiv».

Det bidro bare til å øke motivasjonen til 29-åringen.

– Jeg reiste jo til VM og hadde sagt ganske høyt at målet var et individuelt gull, for det hadde jeg ikke fra før. At jeg fikk kommentarer på at jeg sto over verdenscup, var egentlig mer motiverende enn demotiverende. For jeg hadde tro på den planen vi i teamet hadde lagt. Liv Grete har jo som jobb i NRK å lage litt ståhei. Så jeg syns bare det var moro, sier Olsbu Røiseland, før hun glisende legger til:

– Men så gikk det kanskje litt bedre enn forventet i verdenscupen før VM. Jeg lå plutselig på 2. plass og det var ikke så langt opp til Dorothea. Da kjente jeg på at det var kjipt å gi henne muligheten til å vinne sammenlagt gratis. Samtidig ga det meg en ekstra motivasjon til å ta henne i VM. Og jeg følte jeg fikk en revansj på fellesstarten.

PS! Blink 2020 starter torsdag med motbakkeløpet Lysebotn opp. Først ut er kvinnene klokken 11.00, hvor Therese Johaug er storfavoritt. Deretter skal herrene i gang klokken 13.00. Øvelsene vises i opptak på NRK torsdag kveld.

Publisert: 06.08.20 kl. 08:47

Les også

Fra andre aviser