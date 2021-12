LEVERTE VARENE: Sivert Bakken hadde en meget solid stafettdebut i verdenscupen.

Debutant briljerte da Norge vant stafetten

ÖSTERSUND (VG) Sivert Bakken (23) fikk først vite at han skulle gå stafett ved frokosten i dag. Han viste seg virkelig tilliten verdig, og la grunnlaget for sesongens første stafettseier til herreskiskytterne.

Vetle Sjåstad Christiansen kunne krysse målstreken i ensom majestet i Östersund. Stafettseieren kom etter et solid fundament lagt av debutant Sivert Bakken, etterfulgt av Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

– Dette var veldig moro. Det var et hardt løp, hvor jeg ikke fikk noe gratis, sier overraskelsen Bakken til NRK etter stafettseieren.

Etter Sturla Holm Lægreids sykdomsforfall, fikk Bakken muligheten på første etappe. Og vinneren fra den nasjonale åpningen på Sjusjøen skuffet ikke.

– Jeg både gleder meg og er litt nervøs. Men jeg er klar, sa Bakken til NRK før stafettetappen.

Men Bakken hadde ingenting å være nervøs for. En strålende og feilfri førsteserie sørget for at Norge gikk ut i tet. Der holdt han seg hele andrerunden og inn mot stående skyting.

Der fortsatte debutanten i samme spor. Han tok seg riktig nok godt tid, men et nytt fullt hus sørget for at Norge kunne fortsette i tet.

– Dette er mesterlig gjort! Han tar virkelig vare på sjansen han har fått, sa NRKs Ola Lunde i det den tiende blinken var nede.

Inn til veksling med Tarjei Bø fikk Bakken også en liten luke.

På sin første skyting måtte eldstebror Bø ta i bruk et ekstraskudd, mens rival Frankrike og Emilien Jacquelin måtte ty til tre. Ut fra skyting gikk Norge ut som nummer to, noen tideler etter Russland.

På stående skyting var Bø den eneste av de i front som leverte fullt hus. Superserien sørget for at Norge tok teten med ni sekunders margin ned til Ukraina.

Ved veksling til tredje etappe, var avstanden ned på fire sekunder - etter en imponerende sisterunde av Dmytro Pidruchnyi.

– Vi gjør en kjempestafett, oppsummerer Tarjei Bø overfor VG.

Johannes Thingnes Bø var komfortabel i front. Luken fortsatte å øke, og ved liggende skyting forsvant blinkene ned en etter en. Avstanden ut var på omtrent sju sekunder.

Thingnes Bø satte på turboen inn mot den stående skytingen, og doblet raskt avstanden ned til Ukraina.

– Norge har verdens beste skiskytter, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da Thingnes Bø fullførte sitt andre fulle hus.

TO FULLE HUS: Johannes Thingnes Bø leverte varene under den tredje etappen.

Ved siste veksling var luken på 20.8 sekunder.

Vetle Sjåstad Christiansen fikk muligheten på siste etappe, men var skuffet over at Emilien Jacquelin måtte gå den andre etappen for Frankrike. Dermed ble det aldri noe spurtoppgjør mellom de to spurtkanonene.

Luken han gikk ut med sørget likevel for at det aldri var noen reel fare for et spurtoppgjør. Til tross for at nordmannen måtte ta i bruk ekstraskudd både på stående og liggende skyting, kunne han gå i mål i ensom majestet.

Frankrike ble nummer to, mens Russland ble nummer tre.