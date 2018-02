SPRAKK: Ingrid Tandrevold bommet og bommet under de vanskelige forholdene i Pyeongchang. Foto: François-Xavier, AFP

Tandrevold om sprekken: – Har hatt det bedre

Publisert: 22.02.18 13:29 Oppdatert: 22.02.18 14:54

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Norge og Ingrid Tandrevold lå kun 16 sekunder bak Italia på den tredje etappen. Så gikk det fullstendig galt på standplass.

Etter en solid førsteskyting slet Ingrid Tandrevold voldsomt på den stående skytingen. For med hele fire(!) bom måtte hun lade ekstraskudd på ekstraskudd under de tøffe forholdene. Det endte til slutt med to strafferunder, som gjorde at Norge gikk ut hele 1 minutt og tolv sekunder bak Hviterussland i tet.

– Jeg har hatt det bedre. Det var veldig mye vind på den andre skyting. Jeg får veldig mye vind i børsa, og da timer jeg altfor sent. Jeg skjønner for sent at jeg ikke klarer å time bevegelsen. Da er det gjort, oppsummerte Tandrevold til VG.

Dermed var Norge i praksis ute av medaljekampen da Marte Olsbu gikk ut på fjerdeetappen på en niendeplass – 59 sekunder bak Polen. Men det var flere enn Tandrevold som slet under de vanskelige forholdene.

Plutselig i medaljekampen

De andre nasjonene bommet også en rekke ganger på den siste etappen. Det gjorde at Olsbu plutselig var tilbake i medaljekampen på den siste skytingen. Med to ekstraskudd gikk Olsbu ut på en sjetteplass, 24 sekunder bak Hviterussland.

Men det ble litt for langt opp til pallen for Norge og Olsbu, som gikk inn til fjerdeplass – 29 sekunder bak Hviterussland . Sverige tok sølvet og Frankrike bronsen.

– Det her er blant de verste forholdene jeg har vært borti. Det er skikkelig drittforhold der ute. Det er bra trening, men dæven så kjipt det er å gjøre det dårlig i OL, sa Tiril Eckhoff til Eurosport etter sin andreetappe.

Vindkaos

Skiskytterstafetten ble en berg- og dalbane av de sjeldne. Synnøve Solemdal gikk en god første etappe for Norge, og sørget for at Norge hang godt med da Tiril Eckhoff gikk ut som nummer to.

Eckhoff har vist at hun har langrennsformen inne under OL, men på standplass har det vært problemer. Senest under mix stafetten for et par dager siden, da 27-åringen gikk andre etappe og trøblet på matta.

I dag brukte hun ett ekstraskudd på liggende skyting, men hun fikk mer trøbbel på stående.

Vindkulene slo innover stadion, og utøverne ble stående lenge og vente før de fikk skutt. Det endte med strafferunde for Eckhoff.

Hun gikk hardt på siste runde, og sendte Ingrid Landmark Tandrevold ut som nummer sju, 37 sekunder bak teten.

Med Tandrevolds sprekk på den stående skytingen fikk Marte Olsbu en vanskelig oppgave, men gikk til slutt de norske jentene opp til en fjerdeplass.

– Jeg hadde håp om å hente det inn. Jeg så pallen var nære, og hadde veldig lyst til å gå inn til medalje. Men det ble for langt i dag, og det er selvfølgelig veldig kjedelig, oppsummerte Olsbu til VG etter løpet.