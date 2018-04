GULL-MINNE: Stafettgullet i Vancouver-OL i 2010 er både Tarjei Bøs (i midten t.v.) og Emil Hegle Svendsens (i midten t.h.) beste minne med Ole Einar Bjørndalen (t.h.). Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Lagkameratene overrasket av Bjørndalen-avskjed: – Et fantastisk forbilde

Publisert: 03.04.18 16:30

Johannes Thingnes Bø (24), Tarjei Bø (29) og Emil Hegle Svendsen (32) har alle både sett opp til, og vunnet medaljer med Ole Einar Bjørndalen (44). Nå hyller de sin tidligere lagkamerat etter at det tirsdag formiddag ble klart at han legger opp.

På pressekonferansen avslørte også Bjørndalen at han flere ganger i fjor sommer hadde fått hjerteflimmer, og at helseteamet nå rådet han til å gi seg .

Emil Hegle Svendsen har vært lagkamerat med Bjørndalen gjennom hele sin karriere på landslaget. Sammen har de deltatt i fire OL, og i verdenscupen siden 2005/2006-sesongen.

– Det var litt overraskende. Jeg hadde nesten trodd han skulle fortsette. Jeg visste jo om hjerteflimmer-problemene. Det fortalte han om i vinter. Da ble jeg litt mer skeptisk til om han kom til å fortsette, sier Svendsen, og legger til:

– Han har hatt en fantastisk karriere. Jeg satt og så på pressekonferansen selv. Man så hvor mye det har betydd for ham.

– Hadde ikke blitt så god uten han

– Hvordan har det vært å ha ham på laget?

– Han har vært der i alle årene mine. Det har uten tvil vært fruktbart for alle oss andre. Jeg hadde ikke blitt så god som jeg har blitt uten han. Det har vært en fantastisk reise.

– Hva er ditt beste minne med Bjørndalen?

– Vi har opplevd mye sammen når vi har vært på lag i over ti år. Jeg vil kanskje trekke frem OL-gullet i Vancouver på stafetten. Det var en fantastisk dag. Det var et utrolig artig gull å ta sammen.

Overrasket

Nyheten om at Bjørndalen gir seg kom også overraskende på Tarjei Bø.

– Vi visste jo ingenting. Jeg trodde han skulle fortsette. Det blikket han hadde da vi snakket om sesongen – jeg skjønte at han fortsatte hadde masse energi, sier Bø.

– Hvordan har det vært å være lagkamerat med Bjørndalen?

– Helt rått. Lærerikt. Han har alltid vært det største forbildet gjennom hele min karriere. Han satte standarden ganske tidlig. Det var han jeg så på da jeg var ung. Det var alltid han jeg skulle kopiere. Så var vi plutselig lagkamerater. Da var det bare å ta til seg alt man kunne lære. Det har vært en veldig rar reise, nå som vi kjenner hverandre godt.

Vært en mentor

– Hva er ditt beste minne med Bjørndalen?

– OL-gullet i 2010, da jeg hadde mitt første mesterskap. Da vi tok OL-gull på stafetten der. Han gikk siste etappe og avgjorde for oss.

Bø forteller at Bjørndalen alltid har vært en mentor på landslaget. Han svarte alltid da de andre på laget kom med spørsmål.

– Men det har vært vel så viktig å se på han. Jeg har ikke alltid trengt å spørre så mye. Jeg har fulgt med på detaljene han er opptatt av når han trener. Da han kom på samling etter noen uker kunne jeg med én gang se om han hadde endret på børsa eller skytestillingen. Jeg observerte han veldig mye.

En konge ingen kan erstatte

Johannes Thingnes Bø har denne vinteren trådt fram som Norges klare ener, i kampen mot Frankrike og Martin Fourcade. Men at han nå skal ta over tronen til skiskytterkongen vil han ikke ha på seg.

– Det er en trone som ingen kommer til å følge opp. Det er bare én skiskytterkonge. Uansett hva man oppnår, vil man ikke oppnå det samme.

– Hvordan vil du beskrive Bjørndalen som lagkamerat og idrettsutøver?

– Veldig dedikert. Jeg kjenner han ikke så godt som person, jeg kjenner idrettsutøveren Ole Einar. Han er et fantastisk forbilde både for skiskyttere og idrettsfolk. Han er en stor stjerne for meg og det norske folk, sier Thingnes Bø.

– Hva er ditt beste Bjørndalen-minne?

– Da han vant OL-gull i Sotsji. Jeg hadde vært på lag med han i et par år, men det var først da jeg skjønte at Ole Einar var Ole Einar. Det gliset han hadde i trynet etter gullet på sprinten der – det var luringen Ole Einar.

– Tror du han blir å se i skiskytter-miljøet fremover?

– Jeg håper han tar seg tid med venner og familie nå. Når han føler seg klar tror jeg sporten er klar for å se Ole Einar i en trenerrolle. Blir det for et utenlandsk landslag håper jeg det blir for damene og ikke herrene, for da blir det vanskelig å vinne, sier Thingnes Bø.