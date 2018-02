1 av 5 GLAD: Marte Olsbu jubler for sølvplassen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Olsbu tok sølv etter karrierebeste: – Som et gull for meg

Publisert: 10.02.18 13:10

SKISKYTING 2018-02-10T12:10:48Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Marte Olsbu (27) overrasket og tok OL-sølv i vindkastene bak Laura Dahlmeier (24) på OL-sprinten i skiskyting. For Tiril Eckhoff (27) ble det fiasko.

– Ole Einar Bjørndalen var mitt store forbilde da jeg var barn og jeg håpet jeg kunne gjøre noe av det samme som han en dag. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er utrolig. Å sitte her med en medalje... Det er en drøm som blir sann, sier Olsbu etter hennes beste konkurranse i karrieren.

Veronika Vítková tok bronsen 1,6 sekund bak Olsbu som bare bommet en gang på sprinten.

– Det er mitt beste løp noen gang. Jeg er så fornøyd med sølvet. Spesielt siden det var så vanskelig forhold, jubler Olsbu på pressekonferansen.

– En helt ubeskrivelig følelse. Dette var mer enn jeg hadde håpet på. At jeg skal reise hjem med sølvmedalje på sprint, det er akkurat som gull for meg, sier 27-åringen fra Froland.

Fakta Resultater: 1. Laura Dahlmeier (0) 21:06,2

2. Marte Olsbu (1) +24,2

3. Veronika Vitkova (1) +25,8

4. Marie Dorin Habert (1) +33,1

5. Vanessa Hinz (1) +40,3

6. Lisa Vittozzi (1) +40,5

7. Hanne Öeberg (1) +40,8

8. Irene Cadurisch (1) +45,5

...

24. Tiril Eckhoff (4) +1.26,2

50. Synnøve Solemdal (3) +2.27,7

69. Ingrid Landmark Tandrevold (4) +2.42,9



Bestemte seg etter Sotsji

Olsbu var ankerkvinne da Norge tok gull på VM-stafetten i Holmenkollen for to år siden. Fra før har Olsbu tre tredjeplasser i verdenscupen individuelt som beste resultat.

– Det var imponerende det hun fikk til i dag. Det er innmari kult å se at den harde jobben hun har gjort endelig betaler seg. Det er vel fortjent og kult at en av oss jentene får medalje, sier Eckhoff til VG.

Hun kjempet om en plass på OL-laget i Sotsji for fire år siden, men så mesterskapet fra TV-stolen.

– Der og da var jeg veldig innstilt på at jeg hadde lyst til å delta på neste OL. Jeg kom på elitelaget året etter og har hatt fine, gode år hvor jeg har fått jobbet bra og utviklet meg til en stadig bedre skiskytter. Jeg føler jeg har gått gradene og tatt steg for steg. Nå tok jeg et steg opp ved å ta en sølvmedalje. Det er kjempestort, sier hun.

Overlegen Dahlmeier

Ingen kunne gjøre noe med Laura Dahlmeier som vant 24 sekunder foran Olsbu.

Så kan det være greit å minne om denne statistikken fra kvinnenes OL-historie: Sprintvinneren har aldri vunnet jaktstarten.

Den eneste som tok medalje i sprint og gull på jaktstarter er en annen tysker, Magdalena Neuner (sølv og gull). De øvrige jaktvinnerne har havnet på plassene 7–9.

– Jeg tør ikke håpe på flere medaljer, men skal prøve å nullstille og gjøre den beste jobben jeg kan så får vi se hva det holder til, sier Olsbu.

Fiasko for Eckhoff

For Tiril Eckhoff, verdensmester på øvelsen fra 2016, ble løpet spolert etter første skyting. Hun prøvde å skru, men bommet tre ganger. På stående bommet hun ytterligere en gang. Det endte med 24. plass.

– Det var en bitter start på OL, men «shit happens». Sånn er denne idretten, sier Eckhoff til VG.

– Litt nerver og litt vind. Da blir det surrete, fortsetter Eckhoff.

Synnøve Solemdal ble nummer 50, ni plasser foran Ingrid Landmark Tandrevold. Sprintresultatene utgjør startlisten til jaktstarten mandag.

