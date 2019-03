MER GULL Å JUBLE FOR? Tarjei Bø (t.v.) og Johannes Thingnes Bø jubler etter at lillebror sikret seg gullet på fellesstarten under VM i Holmenkollen. Til høyre fortviler Martin Fourcade, som ble slått med 2,8 sekunder. Foto: Jostein Magnussen

Derfor vil Thingnes Bø unngå VM-duell med broren

Johannes Thingnes Bø (25) frykter bare å havne i duell med én person under VM i Östersund, som begynner torsdag: Storebror Tarjei (30).

Til gjengjeld stikker frykten dypt og den stammer fra oppveksten i Stryn.

Den fem år eldre broren var naturlig nok best i alt. Og der har du årsaken til at Johannes Thingnes Bø helst vil unngå å gå ut samtidig med broren etter siste skyting.

– Det sitter igjen fra barndommen med Tarjei at han alltid har vært overlegen meg i alt vi har gjort. Det er han nok klar over, at det er en styrke som han har vokst opp med selv, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

Verdens beste skiskytter er klar på at sport er mye psykologi og masse mentalt.

– Føler du deg bedre enn motstanderen din og har troen på at du kan knekke ham, så vil det hjelpe deg i konkurransen. Selv om jeg har gjort det veldig bra nå så er ikke Tarjei redd for å møte meg. Det er heller omvendt, at han gjerne vil ha den duellen for å vise at han fortsatt er eldst.

– Alle nederlagene i oppveksten har satt sine spor, skjønner jeg?

– Han har nok klart å balansert det. Hadde Tarjei vært knallhard mot meg så ville ikke jeg ha hatt lyst til å konkurrere noe mer med ham, så han har funnet en bra balansegang for å få meg til å gidde å være med hele tiden. Der har han gjort noe lurt.

Tarjei Bø ler godt når han får høre om lillebrors «frykt». Men han skjønner godt hva Johannes snakker om.

– Mentalt spill

– Det er nok todelt med det mentale spillet mellom oss, og så er det nok litt det at jeg kan gå bra på slutten av konkurransene. Jeg er ikke kjent for å gi meg og kan finne noen krefter som ingen andre finner. Han har en svak side og det er akkurat dét, sier Tarjei Bø vel vitende om at han har vært i den posisjonen ved et par anledninger denne sesongen, men feilet på standplass.

Mens storebror ikke har vunnet et verdenscuprenn på 34 forsøk, er Johannes Thingnes Bø på rekordjakt med seier i 12 av 18 renn denne sesongen. Under VM i Östersund har Thingnes Bø fire nye muligheter til å ta Martin Fourcades umulige rekord på 14 verdenscupseirer på én sesong (2016/2017).

– Johannes har jo hatt sin tøffeste konkurrent i Martin Fourcade de siste årene, men har fått «leke» seg litt med de andre, sier Tarjei Bø og hevder at sisterunden i skiskyting er en «litt egen verden».

– I det selskapet vi er hvor vi ikke har noen sprintegenskaper som langrennsløperne, så er det noen som er bedre enn andre. Johannes og jeg klarer i hvert fall å holde trykket helt inn til mål.

PS! Før VM leder Johannes Thingnes Bø verdenscupen foran Alexander Loginov med hele 291 poeng.

Skiskytter-VM i Östersund VM innledes med mixstafetten (to kvinner/to menn) 7. mars.

Så går kvinnenes sprint 8. mars, mens herrene går sprintøvelsen 9. mars. Så går det slag i slag frem til avslutningsdistansene 17. mars: fellesstarten for kvinner og menn. Vis mer vg-expand-down