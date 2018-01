Eckhoff vant: - Veldig, veldig deilig å få det til før OL

Publisert: 18.01.18 15:15

SKISKYTING 2018-01-18T14:15:05Z

Var det noen som hadde mistet troen på Tiril Eckhoff (27)? Vel, etter seieren i generalprøven på OL-sprinten er skiskytteren plutselig gullkandidat igjen.

Eckhoff åpnet naturlig nok rolig i mellomhøyden i Anterselva, brukte litt tid på første skyting før hun økte farten. På stående skyting feide hun ned alle fem blinkene og gikk ut i tet med sine 10 treff.

I mål var hun hele 12 sekunder foran Laura Dahlmeier og 20,6 sekunder foran Veronika Vitkova på 3. plass.

– Det er veldig, veldig deilig å få det til før OL og bevise at jeg kan. Jeg har fått kjent på både angst og skrekk for skiskyting. Men nå beviser jeg at alt er mulig, og jeg er stolt av det jeg har fått til, sier Eckhoff til NRK.

– Helt rått, nå ser det ut til at hun har fått ut det hun er god for, melder Synnøve Solemdal om lagvenninnen som bare hadde en 22. plass som beste resultat før dagens sprint i Italia.

Eckhoff hadde heller ikke klart det formelle OL-kravet til Olympiatoppen før i dag - og hun har hatt ni forsøk.

– Utrolig kapasitet

– For et løp. Det viser hennes utrolige kapasitet. Det er et mesterlig løp hun gjør, fastslår NRK-ekspert Ola Lunde om Eckhoffs femte verdenscupseier.

Bak Eckhoff var det tynt i dag. Marte Olsbu glemte å gå strafferundene sine og måtte gå tilbake for å ta straffen sin. Det brydde hun seg ikke så mye om på en dag hvor Tiril Eckhoff var tilbake i verdenstoppen.

– Hun var litt nervøs, men hun gjorde jobben og det var skikkelig moro. Det betyr mye på lagmoralen. Dette gir en god selvtillit inn mot OL. Nå er vi flere som kan hevde oss, sier Olsbu til NRK.

Fakta NEST RASKEST I SPORET Det var flere som skjøt 10 treff i dag, men bare én som gikk fortere enn Tiril Eckhoff i sporet. Darja Domratsjeva var 1,9 sekunder raskere enn Eckhoff som igjen gikk raskere enn langrennsspesialisten Denise Herrmann.

Nest beste norske ble Kaia Wøien Nicolaisen med sin 34. plass. Synnøve Solemdal gikk for sakte på ski og ble nummer 53, Olsbu ble nummer 65 og Hilde Fenne misbrukte sin OL-sjanse og tok en 78. plass med hele fem bom.

Seieren i dag betyr at Eckhoff skal i aksjon både på jaktstarten lørdag og fellesstarten søndag. Før seieren hadde Eckhoff disse plasseringene i verdenscupen denne sesongen: 22., 52., 41., 78., 50., 24. og 58. plass.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar.

Topp 5 på sprinten

1. Tiril Eckhoff

2. Laura Dahlmeier (+12)

3. Veronika Vitkova (+20,6)

4. Darja Domratsjeva (+23)

5. Anais Bescond (+26,6).