I GODT, GAMMELT SLAG: Tarjei Bø har hatt en fantastisk sesongstart og vært topp 6 i samtlige verdenscuprenn. Foto: Jostein Magnussen

Tarjei Bø med beste sesongstart på ni år: – Kult at vi begge kan være der

Tarjei Bø (31) har ikke hatt bedre start på sesongen på ni år, siden han vant verdenscupen sammenlagt tilbake i 2010/2011.

Fredag var han på pallen igjen på sprinten – som i verdenscuppremieren i Östersund. I franske Annecy var det bare Benedikt Doll som var raskere enn 31-åringen.

Tarjei Bø ligger nå på 2. plass i verdenscupen sammenlagt, bare 32 poeng bak lillebror Johannes som beholder ledelsen om den store «kula». Den har Tarjei Bø tatt én gang da han snøt Emil Hegle Svendsen for sammenlagtseieren med fattige fem poeng i 2010/2011.

Nå tror Johannes Thingnes Bø at broren blir en tøff konkurrent som kan være med helt inn og som kan vinne verdenscupen sammenlagt igjen.

– Det tar jeg som en kompliment. Han er en smarting, sier Tarjei Bø og ler.

– Jeg føler meg klar til å kjempe helt inn, men han har jo et toppnivå som er bedre enn meg. Det har han vist hittil i sesongen og han viste det på sprinten her hvor han var like bak med to strafferunder.

Tarjei Bø har gått to gode sprinter denne sesongen før han nå klarte å sette sammen et perfekt løp med 10 treff. Seieren tapte han på standplass hvor han brukte litt for lang tid på å få ned blinkene.

Den gode følelsen har 31-åringen hatt en stund.

– Jeg følte i høst at jeg kjente meg selv igjen, at gode, gamle Tarjei var tilbake. «Punchen» i beina og følelsen av å være ustoppelig, det er den følelsen alle ønsker å ha. Nå er jeg der at jeg har flere «gir» å bruke, og jeg ser jo selv på teknikkfilmene at det er mer trykk i kroppen enn det har vært de siste årene, forklarer Tarjei Bø.

Nå er Bø-brødrene nummer 1 og 2 i verdenscupen sammenlagt.

– Der har vi ikke vært før. Det er noe å krysse av i dagboken, sier Tarjei Bø, vel vitende om at det var stabiliteten som var suksessfaktoren i 2010/11-sesongen. Det er der han er nå ved å være topp 6 i samtlige renn.

– Bø-forsikring

– Vi har skaffet oss en bra Bø-forsikring, sier Johannes Thingnes Bø og regner med at Tarjei tar over ledelsen når han selv hopper av verdenscupsirkuset når han og kona Hedda Dæhli Bø blir foreldre i januar.

– Hvis jeg blir ute i tre runder etter jul så skal det litt til for at jeg har en sjanse i totalcupen, men jeg tror Tarjei har en veldig god mulighet. For meg som lillebror er det kjekt å se Tarjei tilbake på det jeg mener er normalnivået hans. Han er en ekstremt god skiskytter og kanskje min tøffeste konkurrent, sier Thingnes Bø, som selv ble nummer fire på sprinten i Frankrike etter å ha smadret alle i sporet.

Tarjei Bø har fortsatt broren som favoritt til å vinne verdenscupen totalt – som sist sesong.

– I «verste fall» står han over tre-fire renn i forbindelse med fødselen. Samtidig er det to som uansett skal strykes i sammendraget. Derfor er han fortsatt min favoritt. Men det er kult at vi begge kan være der, beskriver Tarjei Bø.

PS! Norge hadde fire blant de seks beste på sprinten i Annecy. Erlend Bjøntegaard skjøt prikkfritt og tok 5.-plassen, mens kometen Johannes Dale traff på alt og ble nummer 6.

Dette er resten av verdenscupprogrammet i Annecy 20. des. kl. 14.15: sprint kvinner

21. des. kl. 13.00: jaktstart menn

21. des. kl. 15.00: jaktstart kvinner

22. des. kl. 12.10: fellesstart menn

kl. 14.15: fellesstart kvinner.

Publisert: 19.12.19 kl. 19:19

