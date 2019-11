19 TREFF: Marte Olsbu Røiseland med bare en bom på 20 skudd på Sjusjøen søndag. Foto: Geir Olsen

Marte Olsbu Røiseland tilbake på pallen: – Smaker kjempegodt

SJUSJØEN (VG) Marte Olsbu Røiseland ble nummer tre i fellesstarten på Sjusjøen. En bom skilte henne fra vinneren Dorothea Wierer.

– Dette smaker kjempegodt, sier sørlendingen til NRK. Hun har hatt en høst med en del problemer.

– Jeg har vært ekstra nervøs etter ikke å ha fått trent med de andre jentene, sier hun etter å ha blitt nummer fem i lørdagens sprint på Sjusjøen.

Marte Olsbu Røiseland tror dette nivået også kan gi suksess i verdenscupåpningen i Östersund om to uker. Den tidligere langrennsløperen Denise Herrmann dro fra Røiseland på den siste runden.

– Veldig høyt nivå. Dette kunne holdt til pallen i verdenscupen også, mener hun etter å ha bommet på det 13. av de 20 skuddene. Wierer traff på alt.

– I’m a little trøtt, sier Wierer til NRK etter målgang. Italieneren bodde en periode i Norge.

Tiril Eckhoff ble nummer fem etter to bom.

– Jeg er fornøyd, men er litt sjokkert over nivået her, sier hun og synes det var tungt å komme opp igjen etter ha bommet en gang på den første av de fire skytingene.

Hun hadde dagens beste langrennstid. Karoline Knotten imponerte igjen, skjøt bare en bom, og ble nummer 11.

Ingrid Landmark Tandrevold hang lenge godt med, men misset på tre skudd på siste stående, og ble nummer 16.

– I etterpåklokskapens klare lys burde jeg gått for en mer «safe» løsning, sier hun og mener at hun ble for ivrig på den siste skytingen.

1. Dorothea Wierer, Italia (0 bom) 35.49,6

2. Denise Herrmann, Tyskland (1) + 5,3

3. Marte Olsbu Røiseland, Froland (1) + 8,2

4. Franziska Preuss, Tyskland (1) + 21,5

5. Tiril Eckhoff, Fossum (2) + 32,7

11. Karoline Knotten, Vingrom (1) + 1.14,3, 16. Ingrid Landmark Tandrevold (4) + 1.52,4, 21. Thekla Brun-Lie, Oslo (2) + 2.29,9, 22. Eline Grue, Kvikne (1) 2.30,6, 23. Synnøve Solemdal, Tingvoll 2.35,5, 28. Jenny Enodd, Budal (2) 2,54,1, 29. Hilde Fenne, Voss (6) + 3.00,4.

