NOVE MESTO NA MORAVE, TSJEKKIA 20130212. Halvard Hanevold på pressemøtet med herrelaget til torsdagens 20 km i VM i skiskyting i Nove Mesto Na Morave i Tsjekkia. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Halvard Hanevold (49) er død

Tidligere skiskytter Halvard Hanevold (49) er død. OL- og verdensmesteren døde i sin bolig i Asker tirsdag morgen.

Oppdatert nå nettopp







Det var Budstikka som omtalte saken først, og familien er kjent med at avisen har publisert.

Hanevold hadde en lang, og svært suksessrik karriere som skiskytter. Han debuterte på landslaget på starten av 90-tallet, og kjempet i verdenstoppen helt til han la opp på vårparten i 2010.

Da hadde Hanevold sanket fem VM-gull (ett individuelt), tre OL-gull (ett individuelt), og totalt 22 medaljer i VM- og OL-sammenheng.

– Som utøver var han helt unik. Han var ikke det største skiskyttertalentet, men han var det største treningstalentet, en som gjorde alt som var mulig for å vinne det OL-gullet (på normaldistansen i Nagano-OL i 1998). Det var en kjempeopplevelse å være med på det. Han var en enorm ressursperson, sier NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde til VG.

Han var landslagstrener for blant andre Hanevold fra 1996 til 1998, men de to har kjent hverandre helt siden slutten av 1980-tallet. De to har vært kollegaer i NRK de siste årene.

– Jeg har kjent ham i utrolig mange år og har vært med ham hele veien. Det har vært utrolig mange fantastiske dager og stunder. I det siste jobbet vi sammen som NRK-eksperter. Han kunne idretten veldig godt, og han var veldig reflektert, forteller Lunde.

SAN SICARIO, ITALIA, 20060211: OL i Torino. Skiskyting 20 km menn. Halvard Hanevold jubler etter han tok bronse på 20 km skiskyting under Torino- OL i San Sicario. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

WHISTLER, Canada 20100226: VINTER-OL 2010 Skiskytterstafett herrer. Gull til Norge. Her fra blomsterseremonien. Fra v: Halvard Hanevold, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

WHISTLER, Canada 20100226: VINTER-OL 2010 Skiskytterstafett herrer. Gull til Norge. Her ifra blomsterseremonien. Fra v: Halvard Hanevold, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen. Helt til v. Østerrikes Christoph Sumann og helt til h. Russlands Ivan Tcherezov. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

VANCOUVER, WHISTLER, CANADA 20100226. Halvard Hanevold med gullmedaljen i skiskyting, 4 x 7,5 km stafett i Whistler Olympic Park under OL i Vancouver 2010 i Canada fredag kveld. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Totalt vant han ni verdenscuprenn i perioden 1998 til 2006. Han la altså opp i 2010, etter å ha vært med på å sikre Norge OL-gull på stafetten i Vancouver sammen med Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen.

Hanevold aller siste renn ble i NM i Simostranda i 2010, der han slo Emil Hegle Svendsen på 15 kilometeren, og sikret seg kongepokalen.

Han har de siste årene også jobbet som ekspertkommentator for NRK.

Hanevold var deltager i NRK-programmet «Mesternes mester i 2011». I august samme år giftet han seg, og etterlater seg nå kone og to barn.

Publisert: 03.09.19 kl. 19:25 Oppdatert: 03.09.19 kl. 19:46







