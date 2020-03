HELT TOMT: Alle de ekstra tribunene som er rigget på skiskytterstadion i Nove Mesto vil ikke bli brukt. Slik så det ut tirsdag formiddag. Per Arne Botnan til venstre. Foto: Privat/Jostein Magnussen, VG

Skiskyttertopp om publikumsnekt: – Er blitt et hysteri

Landslagssjef Per Arne Botnan i skiskytterforbundet er svært kritisk til at publikum nektes adgang til denne ukens verdenscuprenn i Nove Mesto.

Dette er skiskytterstadion i Nove Mesto nå i formiddag. Det meste er på plass, bortsett fra publikum. Her var det ventet rundt 100.000 tilskuere under verdenscuprennene torsdag til søndag.

Tribunene vil ikke bli brukt etter at tsjekkiske myndigheter bestemte seg for å ikke tillate publikum som et forebyggende tiltak etter at det er påvist coronasmitte i Tsjekkia.

– Det er jo blitt et hysteri, og det er litt medienes skyld. Vi kan være så uenige som vi vil i avgjørelsen, men dette er det tsjekkiske myndigheter som har avgjort. Det hjelper fint lite at mange av skiskytterlederne jeg har snakket med mener at man overdriver smittefaren og at det hele er tatt ut av proporsjoner. Det blir som det blir, sier Per Arne Botnan til VG.

Landslagssjefen synes det er «veldig trist og spesielt» at man skal gå for tomme tribuner i Nove Mesto, når det ser ut til å bli fullt publikumstrykk i finske Kontiolahti i neste uke og Holmenkollen uken etter.

Mange idrettsarrangementer verden over er allerede blitt utsatt, flyttet eller avlyst på grunn av frykten for spredning av viruset.

– Man kan sikkert skjønne at myndighetene her vil være føre var og være helt på den sikre siden, men de som har kunnskap om coronasmitten sier jo at den er som en vanlig influensa som kun er skummel for eldre folk og de med helseutfordringer. Så virker det jo heller ikke som det er noen sammenheng med hvordan ting blir gjort på de ulike arrangørstedene.

Martin Fourcade peker også nettopp på denne inkonsekvensen i en melding på Twitter.

– Inkonsekvensen fortsetter når det kommer til corona-viruset (Covid19). Tsjekkiske tilskuere får ikke lov til å se på verdenscuprennene i Nove Mesto. Samtidig rykker hele verdenscupsirkuset inn til Nove Mesto selv om vi alle var i Italia for mindre enn 14 dager siden, skriver franskmannen.

Kommunikasjonsdirektør i det internasjonale skiskytterforbundet, Christian Winkler, skjønner skuffelsen til utøverne - og tilskuerne.

– Vi er også lei oss for at et av sesongens høydepunkt må gjennomføres uten publikum til stede på stadion, men vi er nødt til å følge myndighetenes avgjørelse. Dette er Tsjekkias beslutning, ikke vår, sier Winkler til VG.

– Det blir en forferdelig nedtur for utøverne å komme hit. Nove Mesto er kjent for stemningen. Nå blir det bare et skirenn hvor man kjemper om en plassering. Rammen rundt er jo borte, konstaterer Per Arne Botnan.

