FERDIG MED VM: Alexandr Loginov fotografert på pressekonferansen etter at han vant sprinten. Foto: Jostein Magnussen

Loginov dropper fellesstart på grunn av «psykologisk tilstand»

ANTERSELVA (VG) Alexandr Loginov (28) dropper søndagens VM-fellesstart.

For mindre enn 10 minutter siden

Påkjenningene og oppstyret etter at russeren ble offer for politiets razzia i går morges, gjør at han ikke kommer til start når verdensmesterskapet avsluttes med fellesstarten klokken 15.

– Alexandr Loginov vil ikke delta i massestarten på verdensmesterskapet i Antholz. På grunn av nylige omstendigheter er utøveren ikke i optimal psykologisk tilstand, opplyser det russiske skiskytterforbundet på sin Twitter-konto.

Det internasjonale skiskytterforbundet, IBU, hadde i formiddag ikke fått noen offisiell bekreftelse fra Russland. Russerne har frem til klokken 13 med å varsle IBU, får VG opplyst.

Loginovs forfall betyr at ukrainske Artem Pryma får sjansen på fellesstarten. Han er reserve og får nå en plass i det 30 manns store feltet.

Fire norske skiskyttere er kvalifisert: Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Johannes Dale og Vetle Sjåstad Christiansen.

Vi oppdaterer!

Publisert: 23.02.20 kl. 11:12

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser