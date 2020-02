FERDIG MED VM: Alexandr Loginov fotografert på pressekonferansen etter at han vant sprinten. Foto: Jostein Magnussen

Loginov dropper fellesstart: - Ikke psykologisk klar

ANTERSELVA (VG) Alexandr Loginov (28) dropper søndagens VM-fellesstart.

Påkjenningene og oppstyret etter at russeren ble offer for politiets razzia i går morges, gjør at han ikke kommer til start når verdensmesterskapet avsluttes med fellesstarten klokken 15.

– Alexandr Loginov vil ikke delta i massestarten på verdensmesterskapet i Antholz. På grunn av nylige omstendigheter er utøveren ikke i optimal psykologisk tilstand, opplyser det russiske skiskytterforbundet på sin Twitter-konto.

Hans personlige trener Aleksandr Kasperovitsj sier til R-sport at Loginov ikke er psykologisk klar for å gå.

28-åringen, som vant sprinten og tok bronse på jaktstarten i VM, skal ha vært i avhør med italiensk politi i går kveld. Dermed fikk han heller ikke forberedt seg optimalt til fellesstarten.

Under VM-normalen pep publikum på russeren før start:

Underskrev protokoll

Dmitrij Gubernijev skriver på Telegram at politiet snakket med Loginov til sent på natt. De kom for at han skulle undertegne protokollen etter razziaen lørdag morgen. Skiskytterpresidenten dro fra politistasjonen klokka ett på natta, skriver den kjente TV-personligheten.

Det internasjonale skiskytterforbundet, IBU, hadde i formiddag ikke fått noen offisiell bekreftelse fra Russland. Russerne har frem til klokken 13 med å varsle IBU, får VG opplyst.

Loginovs personlige trener Kasperovitsj og skiskytterpresident Vladimir Dratsjov har havnet i ordkrig.

– Vi hadde avtalt med landslagstreneren min tilstedeværelse. Jeg spurte om å få akkreditering, men de sa at det var umulig. Jeg forstår at det er begrenset kvote. Men Dratsjov sier at jeg kom hit som turist. Det er ikke riktig, sier Kasperovitsj til Sport Ekspress.

Loginovs forfall betyr at ukrainske Artem Pryma får sjansen på fellesstarten. Han er reserve og får nå en plass i det 30 manns store feltet.

Fire norske skiskyttere er kvalifisert: Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Johannes Dale og Vetle Sjåstad Christiansen.

Dette sier de norske om razziaen:

Publisert: 23.02.20 kl. 11:12 Oppdatert: 23.02.20 kl. 11:42

