Nå skal Thingnes Bø og kona flytte til Kongsvinger

ANTERSELVA (VG) Pengepremiene fra VM kommer godt med for nå skal gullvinner Johannes Thingnes Bø (26) og kona Hedda bygge enebolig - i Kongsvinger.

Gullgutten flytter fra Oslo til Kongsvinger, hvor kona er fra, når den nye boligen står ferdig.

– Pengene får jeg bruk for når vi skal bygge nytt hus i Kongsvinger. Vi begynner arbeidene til våren. Jeg skal ta med meg familien og bli hedmarking. Det tar ett til halvannet år å få huset ferdig, planen er å flytte da, sier Thingnes Bø.

– Er huset så svært?

– De sier ett år, men jeg vet at slike prosesser tar langt tid. Hvis alt går rette veien så skal vi være i hus før OL-sesongen.

Bare i rene pengepremier tar Thingnes Bø gått inn 825.000 kroner her i Anterselva. I tillegg kommer personlige bonuser, noe som gjør at totalen runder millionen.

Da han gikk inn til gull på fellesstarten - den eneste med fire fulle hus - kom det også en hilsen til mor og sønn hjemme i Oslo.

– Ja, jeg tenkte at det var det minste jeg kunne gjøre etter å ha ligget på luksushotell her i to uker, mens Hedda har gjort det stikk motsatte på hjemmebane.

Her er feiringen, og dette betyr den:

26-åringen som i morgen reiser fra Anterselva med tre sølv- og tre gullmedaljer i kofferten, skryter også av svigerforeldrene som har hjulpet kona i hans fravær.

– Vi har løst det bra, men det er jo ikke takket være meg. Det skyldes Hedda og mine svigerforeldre. De har virkelig laget et bra team på hjemmebane som gjør at jeg har kunnet vært her for å gjøre gode skirenn.

– Har det vært tungt å være borte fra kona og sønnen Gustav?

– Det har gått greit. Jeg har hatt kontakt med dem hver eneste dag. Jeg har forstått at det har gått veldig bra hjemme, og da er det enklere for meg å senke skuldrene her og slappe av. Det er bare å sende en stor takk hjem, sier Thingnes Bø til VG.

