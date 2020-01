BEST: Tiril Eckhoff på trening i Pokljuka før normaldistansen på fredag. Foto: Jostein Magnussen

Suverene Tiril Eckhoff: – Alt har falt på plass

POKLJUKA (VG) Hun startet sesongen med en skuffende 40. plass. Nå er Tiril Eckhoff (29) den mestvinnende skiskytteren i én sesong på 19 år. Pågangen er blitt større, sier hun.

Nå nettopp

Hot or not! Hot! Brennhot!

Tiril Eckhoff har hatt en flott og stolt skiskytterkarriere med fem verdenscupseire på åtte år. Nå smiler hun så bredt der hun sitter på Sport Hotel Pokljuka med syv triumfer på under ett år.

29-åringen leder verdenscupen sammenlagt etter seks verdenscupseire på 11 renn. Den siste som var like fantastisk som Eckhoff, var Magdalena Forsberg. Svensken sto øverst på pallen i syv av 11 renn tilbake i 2001/2002-sesongen.

Kuzmina, Mäkäräinen, Berger, Neuner, Ekholm, Bailly, Henkel, Domratsjeva – ingen har vunnet like mye som Tiril Eckhoff denne sesongen. Det er mange kjente skiskytternavn og det er smått utrolig.

– Det er jo nesten 50-50, da, humrer 29-åringen da hun blir forelagt statistikken siden debuten i 2011.

– Det er deilig å se at det endelig løsner. Jeg har gjort mange endringer og nå har alt falt på plass. Jeg vet ikke om jeg vil si at jeg er i vater, men i hvert fall delvis. Halvskjev, sier Eckhoff og ler.

Hun er blitt 29 år og har mange «dårlige» resultater på veien før hun endelig kunne ikle seg ledertrøyen i verdenscupen. Men aldri har hun vurdert å gi seg. Aldri har hun tenkt tanken at nok er nok, at dette var en fin karriere.

– Nei, aldri. Når du får et sånt spørsmål så kan du finne på å si ja, men i bunn og grunn har jeg aldri tenkt tanken på å gi meg. Min vurdering har vært at jeg vet at jeg har det i meg. Så er det selvsagt deilig å få det ut.

At hun har fått det «ut» er en understatement. Eckhoff har vært i en klasse for seg denne sesongen. Hun har vunnet seks av 11 renn. Før normaldistansen her i Pokljuka leder hun verdenscupen med 40 poeng.

Johannes Thingnes Bø har startet jakten på Martin Fourcade – se under her:

Eckhoff innrømmer at mye har endret seg.

– Det er vel bare å sjekke hvor mye rare meldinger jeg får på messenger fra ymse som vil at jeg skal gjøre ditt og datt. Det er uvant med så stor pågang, merker jeg.

– Men har det blitt en helt annen hverdag?

– Nei, jeg har samme kjæreste og samme foreldre, men jeg må gjøre en del ekstra ting og ikke bare være i skiskytterboblen. Skjønt, det er kanskje greit å få meg ut av den noen ganger.

– Du har tidligere snakket mye om at det koster mye denne tilværelsen som skiskytter?

– Det verste er – som i fjor – da jeg var syk og ikke fikk gå fellesstarter fordi jeg hadde for få verdenscuppoeng. Det å hele tiden føle på at man må prestere og ikke får det til, da blir det ekstra press. Det er egentlig verre enn å gå ut med ledertrøya som jeg gjør nå. Å være syk hjemme og se på skirenn, det er tøft. Så vet du at du har potensialet inne, men får det ikke ut fordi du har rotet bort så mye i sykesengen i «surretilværelsen».

– Og du har hele tiden hatt troen på at hvis du satte sammen disse elementene i skiskyting korrekt så ville du være der?

– Jeg har vist at jeg alltid har klart det i mesterskap. Jeg har ikke tvilt på meg selv. Det er kanskje folk rundt meg som har tvilt. Patrick (Oberegger, treneren) har hatt troen og har fortalt meg hver gang at «du trenger ikke å stresse, du kan vinne selv med bom og du har en ekstra trygghet som ingen andre har». Han har fått meg til å tro på det.

– Du har hatt én seier i snitt de siste årene. Derfra til å herje, det er en ekstrem forvandling?

– Jeg tenker ikke slik. Jeg tenker at det kan jo snu, for jeg vet hvordan det er. Det er jo veldig deilig når du først får det til.

Publisert: 24.01.20 kl. 10:35

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser