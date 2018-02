Bø tok gull etter vanvittig skiskytterthriller: - En helt fantastisk følelse

PEYONGCHANG/OSLO (VG) Det ble skiskytterdramaet som hadde alt: Sekundstrid, kollaps, triumf og nerver. Midt i det hele: Johannes Thingnes Bø (24), som til slutt felte gulltårer etter å ha blitt olympisk mester.

– Det var som dere sikkert så veldig spesielt. Når du slipper følelsene fri og du kjenner tårene kommer, så er det vanskelig å skjule dem. Det er en helt fantastisk følelse, sier Thingnes Bø til VG.

Men for en thriller det ble.

Først så det ut til at Martin Fourcade skulle ta gullet med stor margin - men så misset han totalt på siste skyting. Veien lå deretter åpen for storebror Tarjei Bø - men også han kollapset.

Skytetrener Siegfried Mazet la hodet fortvilet i hendene, og plutselig var normalen helt åpen igjen. Johannes Thingnes Bø, som så ut til å være helt ute av det etter to bomskudd, hadde gått som et olja lyn og var plutselig med i gullkampen igjen.

Thingnes Bø tok plass i lederstolen, og måtte følge resten av dramaet fra TV-skjermen.

Fak truet gullet

Her var ingenting avgjort før så å si alle hadde krysset målstreken. Bak i rekka av stjerneløpere kom det flere som kunne true gullet - men rivalene bommet, og til slutt var det kun Jakov Fak som kunne true Bø.

Sloveneren gikk ut fra siste skyting fire sekunder bak nordmannen, men Bø hadde levert en kanongod sisterunde, og Fak måtte prestere enormt dersom skulle greie å ta innersvingen på 24-åringen.

Ute på siste passering før målgang var Fak 6,5 sekunder bak. I stolen i målområdet la Bø amrene bak hodet, trakk pusten dypt og lukket øynene. Fak hadde en enorm fart inn på stadion, og spurtet det han kunne på oppløpet - men tiden gikk fra ham.

Idet Fak krysset målstreken kom smilet hos Bø, som klappet i hendene før han reiste seg opp som olympisk mester. Deretter kom tårene.

Følelsene fikk for alvor utløp da han møtte storebror Tarjei inne i målområdet. De to sto lenge og holdt omkring hverandre mens gulltårene rant hos begge.

– Han var storfavoritt før OL, og reiste seg fra de to første rennene. Det å reise seg i denne idretten her kan være tøft. Det er mentalt spill inne på skytebanen. Men han klarte det, og fortjener virkelig dette gullet, sier Tarjei Bø til VG.

Johannes Thingnes Bø mislyktes på sprinten forrige helg, da han bommet ikke mindre enn fire ganger.

– Jeg har aldri sett han så skuffa som han var etter den sprinten. Men i går kveld våkna han, da begynte han å bli frekk i kjeften og meldte i øst og vest. Da skjønte jeg at vi andre var utrygge, sier storebror Tarjei.

Jakov Fak tok sølvet, mens Dominik Landertinger tok bronse.

Slik var dramaet

Det så lenge ut til at det skulle bli skiskytterkongen Martin Fourcades dag. Han leverte «som vanlig» et enormt godt løp, men fikk knallhard konkurranse av brødreparet Bø.

Johannes Thingnes Bø fikk riktignok et bomskudd på første skyting, men gikk som et olja lyn i sporet. Da han fulgte opp med et par fulle hus, var gullet fremdeles innenfor rekkevidde.

Inne til tredje skyting skjøt han omtrent skulder mot skulder mot bror Tarjei, som hadde åpnet med to fulle hus på standplass.

Johannes Thingnes Bø visste hva som sto på spill da han kom inn på matta for å fyre av sine fem siste skudd i dag. Alt annet enn fullt hus så ut til å ville ta fra ham sjansene til gull - men lillebror Bø har bevist tidligere at han kan være iskald på en sisteskyting.

Denne gangen gikk det imidlertid ikke - det ble et bomskudd.

Fokuset ble dermed flyttet over på bror Tarjei, som kom samtidig inn på matta. Han leverte til 20 i stil, og fyrte av sitt tredje fulle hus for dagen.

Plutselig var det han som sto igjen som Norges medaljehåp. For å ha heng på gullet trengte han en Fourcade-bom på siste skyting, og det fikk han.

Fourcade kollapset på sin siste serie, og bommet på de to siste skuddene for dagen.

Veien lå åpen for Tarjei Bø, men dessverre misset også han.

Dermed ble fokuset igjen vridd over på han som allerede hadde gått i mål; Johannes Thingnes Bø. Litt av en berg- og dalbane, men det endte altså i olympisk jubel for 24-åringen.

To bom for mye for Svendsen

Emil Hegle Svendsen hang for øvrig også godt med på de første rundene, men to bomskudd på andre skyting ødela dagen for trønderen. Også Lars Helge Birkeland fikk noen bomskudd for mye.

Svendsen ble til slutt nummer ti, Tarjei Bø nummer 13 og Birkeland nummer 60.