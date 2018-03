TAR GREP: Tiril Eckhoffs store evaluering av sesongen kommer først etter at siste verdenscuprunde er gått. Men hun har allerede grublet en del på hva som har gått galt. Foto: Jostein Magnussen

Derfor gikk det galt for Eckhoff i OL-sesongen: – Jeg har gjort mye rart

Publisert: 15.03.18 06:56

HOLMENKOLLEN (VG) Tiril Eckhoff forsøkte å være «superseriøs» foran OL-sesongen. Det kommer hun aldri til å gjøre igjen.

– Det var ikke noe for meg. Det er viktig å trives, også i toppidrettssatsingen, sier Eckhoff til VG.

Eckhoff gjorde flere justeringer før OL-sesongen, og tok grep også i månedene før lekene startet. Blant annet valgte hun å droppe å reise hjem til Norge i julen, men tilbrakte den heller sammen med kjæresten i Hochfilzen.

Det endte med at de begge ble syke.

– Jeg tok to medaljer i OL, så jeg kan ikke klage heller. Mange hadde drept for å sitte igjen med dem. Men jeg har lagt ned så sinnssykt mye arbeid for å være god til denne OL-sesongen, en eller annen gang må dette arbeidet betale seg. Vi får satse på at det skjer neste år, da, sier hun og ler.

VG møtte Eckhoff to dager før sprinten i Holmenkollen, 27-åringen innrømmer at sesongen hun snart er i ferd med å legge bak seg har vært en veldig rar opplevelse.

Først fikk hun en marerittstart i verdenscupen, da resultatene hennes så ut som en bingo-rekke: 22–52–41–78–54 og 24.

Man måtte føre pekefingeren langt nedover listene for å finne navnet til Tiril Eckhoff etter løp, men i januar slo hun tilbake med verdenscupseier på sprinten i Anterselva.

OL-formen var i anmarsj, men den kom litt for sent. Hun havnet langt etter gullvinneren både på sprinten og jaktstarten i OL, det samme skjedde på normalen. Men på fellesstarten klinket hun til, og tok bronse .

Like etter var hun en del av laget som tok sølv på blandet stafett, og Eckhoff kunne dermed reise hjem fra Pyeongchang med to OL-medaljer.

– Har gjort mye rart

I løpet av sesongen har hun opplevd både å bli nummer 78. i et løp, og sikre OL-triumf. Snakk om berg-og-dal-bane.

– Jeg prøver å evaluere litt, og se på hva jeg har gjort galt. Jeg har jo underprestert veldig, det er ikke til å legge skjul på. Jeg kan ikke gruble meg i hjel akkurat nå, men jeg tror jeg har gjort mye rart, sier hun.

Spesielt gjelder det treningsarbeidet hun la ned før sesongen startet i fjor høst.

– Jeg gjør noen justeringer for tett opp mot sesong, og det brenner jeg meg på.

– Jeg må være råere. Jeg må ha en rød tråd gjennom treningssesongen. Jeg må begynne tidlig med å skyte mye, og lette opp litt før sesong. Jeg kan ikke drive å prøve meg fram når verdenscupsesongen har startet. Det er viktig å ha god selvtillit fra start – og så må man holde seg frisk, oppsummerer hun.

I dag skal hun gå sprint i Holmenkollen, en skikkelig hjemmebane for Eckhoff. Derfra kan hun omtrent se hjem til Fossum, hvor hun er oppvokst. Deretter venter verdenscup i Russland før en lang sesong er over.

27-åringen innrømmer at hun har strevd skikkelig med motivasjonen når det har gått som dårligst denne vinteren.

– Midt under OL var det veldig svart. Da lurte jeg på om dette er noe for meg. Jeg følte at jeg hadde gjort så mye for å være der og være god. Men så fikk jeg medalje om halsen, og da blir man revansjesugen igjen. Da blir man giret på å få det til.

PS! Skiskytterhelgen i Holmenkollen innledes med sprint for kvinner klokken 12.00 torsdag. Mennene skal gå klokken 14.45. På lørdag venter stafett for kvinner og jaktstart for menn, før helgen avrundes med herrestafett og kvinnenes jaktstart på søndag.