OPPGITT OG LETTET: Johannes Thingnes Bø på torsdagens pressetreff med skiskytterne på Fossen Utleie i Meråker, der de lader opp til VM i Östersund i mars.

Thingnes Bø etter dopingavsløringene: – Ingen kan føle seg trygge lenger

MERÅKER (VG) Skiskytteresset Johannes Thingnes Bø (25) kaller dopingavsløringen fra Seefeld-VM for tragisk, men trøster seg med at saken tyder på at juksemakerne har fått det vanskeligere med å gjemme seg unna.

– At Østerrike med VM på hjemmebane gjør det, er utrolig skuffende. Hele greia er tragisk. Men jeg liker undersøkelsene bak og jobben som blir gjort for å ta dem på fersken. Nå vet jeg at de har funnet riktige metoder for å ta folk i gjerningsøyeblikket når de ikke klarer å ta dem på testene. Da kan ingen føle seg trygg lenger av dem som driver på på den måten, påpeker den suverene verdensuplederen i skiskyting – og sikter til at dopingjegerne fant en av de avslørte utøverne med nålen i armen.

Hvem av de fem som ble tatt på fersk gjerning, er ikke kjent, men fra offisielt hold er det bekreftet at Aleksej Polturanin fra Kasakhstan, østerrikerne Max Hauke og Dominik Baldauf, pluss Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu fra Estland er de fem langrennsløperne som er pågrepet etter dopingrazziaen i VM-byen.

Reagerer på Polturanin

At Polturanin kan ha jukset, reagerer Johannes Thingnes Bø spesielt på. Kasakhstaneren har vært en av verdens beste klassiskløpere de siste årene.

– Det er grusomt. Nå vet man aldri, men i og med at han kan ha dopet seg nå, har han mest sannsynlig gjort det ustraffet gjennom hele karrieren. Da har han snytt nordmenn og andre utlendinger for både pallplasser og gull opp gjennom. Det er forferdelige nyheter, og det er så godt at sånne juksere blir tatt. Jeg fryder meg over deres mislykkede liv, sier 25-åringen til VG på et pressemøte i Meråker midt på dagen torsdag.

– Gjør dette at du også mister tillit til eksempelvis østerrikske skiskyttere – med historien deres fra blant annet Torino-OL?

– Nå er det lett å dra alle under en kam. Vi får prøve å fokusere på de utøverne som har gjort det. Har sett over tid at diverse land har en ukultur når det gjelder doping. Det er bare å telle antall saker per nasjon og da finner du bildet over verstingene, sier yngstebror Thingnes Bø.

– Det er nasjoner med dopinghistorikk. Jeg tror det er kulturen som er det største problemet. Land som Østerrike og Estland har historie, både på dopingdommer og masse rykter om ting som har vært, supplerer storebror Tarjei Bø.

– Frykter du at noe lignende kan skje i skiskytter-VM?

– Selvfølgelig. Kan det skje i langrenn, kan det skje i skiskyting, svarer Johannes Thingnes Bø.