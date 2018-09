Olle Dahlin (i midten), her i samtale med kong Carl Gustaf og landslagstrener Wolfgang Pichler under OL i Pyeongchang, forsøker å bli den neste presidenten i IBU. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Bomskudd blir det uansett

En kontroversiell latvisk politiker som ble nektet sikkerhetsklarering i eget land? Eller en eldre herre som selv har vært del av Besseberg-æraen?

Publisert: 06.09.18 16:46

Det er usikkert hvem som går seirende ut av kampen om å etterfølge korrupsjonsanklagede Anders Besseberg som øverste sjef for internasjonal skiskyting.

Men én ting fremstår temmelig klart: Modige Sebastian Samuelsson og resten av skiskytterne får ikke den presidenten de hadde fortjent.

Til det er det for mye negativt som hefter ved begge kandidatene.

Visepresident Olle Dahlin og rivalen Baiba Broka utkjemper en temmelig skitten valgkamp, helt inn mot fredagens avgjørelse under kongressen i Kroatia.

Mens valg av idrettsledere ofte er avgjort på bakrommet i forkant, slik at selve avstemningen blir tannløs og seremoniell, har det virkelig vært «av med hanskene» i dette slaget.

Svertekampanjer, anonyme drittpakker mot begge kandidatene, konspirasjonsteorier og påstander om uheldige bindinger har vært blant ingrediensene, som i sum fører til at temperaturen knapt kunne vært høyere.

Den som står igjen som vinner, får en oppgave av det uvanlig krevende slaget, nemlig å skulle gjenreise Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) fra en fullstendig tillitskrise.

Det er det umulig å se at kandidatene er i stand til.

Dersom IBU velger å gå for Baiba Broka fra Latvia, får de en politiker med bakgrunn i et parti som beskyldes for å være svært høyreorientert og populistisk. Hun har slitt med sikkerhetsklareringen i eget land, og er i forkant av valget blitt møtt med påstander om bindinger til Russland.

Selv avviser hun at hun står i noe ledtog med russerne, som kjemper hardt i kulissene for en plass i varmen etter alle dopingskandalene. Men hun uttalte nylig at hun ikke tror det får noen særlig betydning at det har dukket opp nye russiske dopingsaker i skiskyting. Dersom Broka blir valgt, vil mange uansett se på det som et knefall, og det vil ikke akkurat bidra til fred og harmoni i skiskytterfamilien.

Alternativet, Olle Dahlin, er i dag en av visepresidentene i IBU. Det er i seg selv et betydelig problem for ham.

Svensken har riktignok i valgkampen tatt tydelig til orde for tiltak som skal gjenopprette tillit, blant annet at han ønsker å etablere systemer for økt transparens og mer demokratisk drift.

Det høres jo fint ut, og er åpenbart nødvendig, etter 25 år med en norsk leder som ikke akkurat fremsto som åpenhetens apostel.

Dahlin har den siste tiden jobbet hardt for å prøve å distansere seg fra hvordan regimet har vært. Etter aksjonen mot nordmannen, som for øvrig blånekter for å ha gjort noe galt, er det blant annet satt ned en ekspertgruppe som skal granske antidopingarbeidet i forbundet.

Men med hvilken troverdighet kan Dahlin, som selv har vært en så stor del av Besseberg-æraen, påta seg rollen som ryddegutt, eller rettere sagt ryddegubbe? Han har tross alt vært del av et styre, der både den tidligere øverste sjefen og den daglige lederen er under politietterforskning.

For utøvernes del, og for hele standingen til sporten, er det ufattelig synd at det ikke er kommet frem en mer egnet kandidat. Behovet for forandring er så stort, og illustreres i en undersøkelse blant skiskytterne.

Der får mangel på ledelse, kommunikasjon, åpenhet og skikkelig antidopingarbeid får det glatte lag.

Nå er vi faktisk der at den omstridte russeren Alexander Tikhonov, som er kvadrupel OL-vinner og nå skal representere Georgia på kongressen, har et poeng når han skal prøve å få gehør for følgende budskap: «Ingen av kandidatene fortjener å være president i IBU».

For uansett hvordan denne kongressen til slutt stiller inn siktet, kommer de ikke til å treffe blink.