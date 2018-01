PAR I HJERTER: Darja Domratsjeva og Ole Einar Bjørndalen, her fotografert under VM i 2017. Foto: Magnussen, Jostein

Hviterussland vil ha Bjørndalen i OL-troppen sin

Publisert: 26.01.18 18:10

Ole Einar Bjørndalen (43) kan likevel bli å treffe i løypene i Pyeongchang – som en del av trenerapparatet til Hviterusslands OL-tropp.

Pressesjefen i det hviterussiske skiskytterforbundet, Viktorija Tarasevitsj, bekrefter overfor VG at de ønsker å ha nordmannen i trener-teamet sitt.

– Foreløpig har vi ikke fått noe svar fra IOC om Bjørndalen får akkreditering, forteller hun.

Bjørndalens kone, Darja Domratsjeva, er et av Hviterusslands største håp i Pyeongchang.

– Nøyaktig hvilken funksjon han kommer til å ha, er ikke bestemt, men han vil jo også bli en god støtte for Darja, sier Tarasevitsj.

Generalsekretæren i det hviterussiske skiskytterforbundet, Anatolij Stromskij, sier til Komsomolskaja Pravda at detaljene ennå ikke er klare.

– Vi må snakke med ham om han også skal hjelpe andre utøvere. Men selvfølgelig blir det først og fremst for Dasja, slik at hun kan føle seg best mulig. Hans erfaring er uvurderlig.

Generalsekretæren sier at meningen er at Bjørndalen - hvis han får akkreditering - skal bo i OL-landsbyen sammen med Hviterusslands tropp.

Bjørndalen sa til VG torsdag at han hadde «fryktelig lyst» til å gå EM denne uken, men at kroppen ikke spiller på lag.

– Jeg har fått trent, men det har vært dager hvor det ikke har vært så smart å trene. Andre dager har jeg trent litt. Jeg har uansett ikke fått optimale forberedelser med en hardøkt på forhånd. Da er det ingen vits i å gå EM. Det er tross alt et mesterskap og jeg har aldri deltatt i noe mesterskap uten å være ordentlig «preppa». Da var det min vurdering at det er bedre at andre får gå, sa Ole Einar Bjørndalen.

Han ble vraket da skiskytternes OL-tropp ble tatt ut for halvannen uke siden.

– Det er kjipt at jeg ikke får være til stede. Denne dagen måtte komme en dag, og nå er den her, sa Bjørndalen til TV 2 da.