SKIKKELIG HØYDETEST: Ingrid Landmark Tandrevold måtte reise hjem fra OL etter kollapsen på jaktstarten i 1700 meters høyde. Nå i ferien har hun vært på en skikkelig topptur i USA – på 4032 meter.

Kollapset på 1700 meter – la ferietur til 4032 meters høyde

Hun har kollapset og gått på noen smeller under skiskytterkonkurranser i høyden. Da var det kanskje litt overraskende at Ingrid Landmark Tandrevold (25) la deler av ferien til 4000 meters høyde.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

– Vi var på ferie i USA og i Colorado var vi i høyden, men jeg gikk ikke rett på høydesamling etter sesongslutt. Det er morsomt å se hvordan kroppen fungerer når du er på ferie i høyden. På samling i høyden har du et veldig fokus, nå var det sekundært. Vi fikk gått noen turer med randonee-ski og nådde 4000 meter for første gang. Det var jo litt stas, sier Ingrid Landmark Tandrevold til VG.

På Instagram har hun delt bilder fra ferien hvor hun er på 4032 meters høyde med beskjeden «stor stas å nå sin første 4000-meterstopp, særlig for en som er kjent for å gå på smellen på 1500 meter».

Under OL i Beijing på 1700 meters høyde kollapset hun fullstendig og slet med å komme seg i mål på jaktstarten hvor hun lå an til å ta en bronse. 25-åringen kom aldri til start på de siste OL-øvelsene og reiste hjem på landslagslegens ordre.

Felt av medaljejakt

Ingrid Landmark Tandrevold har gått på noen høydesmeller opp gjennom årene. En av grunnene er at 25-åringen er av de som går lengst ned i kjelleren når hun har los på en medalje eller god plassering. Det var også det som felte henne under OL.

– Det er det vi tror. Under OL gikk jeg helt i kjelleren. Å gå seg fullstendig tom i lavlandet er én ting, å gjøre det samme i høyden er noe helt annet. Det handler også litt om disponering av et løp som jeg nok kan bli bedre på. I OL var det også ekstreme forhold, og det som skjedde der motiverer meg veldig til å gjøre en så god jobb som mulig fremover for at det aldri skal skje igjen. Det kommer til å smake ekstra godt når jeg står på toppen av pallen igjen.

Landmark Tandrevold sier hun har anerkjent over seg selv at hun ikke er så god i høyden.

– Har bløffmakere på laget

– Jeg skal ha respekt for den. Det er noe jeg må trene på for de mesterskapene som kommer. Jeg vet at jeg ikke er den som tar høyde lettest, men det var ikke derfor jeg dro på ferie til Colorado, sier 25-åringen.

Hun var til stede på Skøyen da kommende sesongs landslag ble presentert i forrige uke. At Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland fortsatt er en del av verdens beste kvinnelige skiskytterlandslag, var ingen overraskelse for Tandrevold.

– For å være helt ærlig så har jeg aldri trodd at de skulle legge opp. De lurte ikke meg. Jeg har to bløffmakere på laget, sier Tandrevold og ler godt.

– Du ser på begge at ingen av dem er «mett» av skiskyting. De jager utvikling og ønsker å bli bedre. De har kanskje vært mer usikre enn det jeg har tenkt, men innerst inne følte jeg at de ville fortsette. Jeg har ikke vært noe bekymret.