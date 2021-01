PROFILERT: Advokat Christian B. Hjort representerte Therese Johaug da hun var tiltalt for brudd på dopingbestemmelsene etter idrettens regelverk. Nå forsvarer han Anders Besseberg, samtidig som han sitter i styret til Antidoping Norge. Foto: Helge Mikalsen, VG

Reagerer kraftig på rollene til Bessebergs stjerneadvokat

Advokat Christian B. Hjort sitter i styret til Antidoping Norge samtidig som han representerer tidligere IBU-president Anders Besseberg (74). Det vekker sterke reaksjoner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Blant de som nå hever stemmen er den britiske juristen som har gransket Besseberg. Samt styreleder Thorhild Widvey i Antidoping Norge:

– Når man sitter i styret til Antidoping Norge og legger premisset for antidopingarbeidet, så kan jeg vanskelig se at man kan jobbe som advokat for utøvere som potensielt har en pågående dopingsak, sier hun til VG.

Det var på Dagsrevyen torsdag kveld at Hjort for første gang opptrådte offentlig som Bessebergs norske forsvarer. Besseberg styrte internasjonal skiskyting i 26 år før han måtte gå av for to år siden.

Nå er han siktet for grov korrupsjon av Økokrim.

– Dersom jeg var i situasjonen til Hjort, ville jeg ikke bare vært bekymret for interessekonflikten mellom Antidoping Norge og Besseberg, men også stilt meg selv spørsmål om hvorvidt det ikke skader renommeet til Antidoping Norge når et av styremedlemmene deres representerer en mann som anklages for å ha brutt så totalt med kampen mot doping, sier den britiske juristen Jonathan Taylor til VG.

Han ledet utvalget som torsdag la frem en 220 sider lang rapport om blant annet Anders Besseberg. Resultatet er knusende for nordmannen, som kobles til dyre gaver i form av luksusklokker, gratis jaktturer i Russland og sexarbeidere.

Mener det er uproblematisk

Selv nekter Besseberg for korrupsjon. Han anklages imidlertid for å ha sett en annen vei i stedet for å gå etter russiske utøvere som benyttet dopingmidler.

I en e-post til VG skriver Christian B. Hjort at han ikke kan se at vervet som styremedlem i Antidoping Norge er i konflikt med forsvarsjobben han gjør for Besseberg, og at det ikke berører hans personlige holdning til doping.

«Som styremedlem i Antidoping Norge er jeg med på å forme norsk antidopingpolitikk. Det er en oppgave jeg går helhjertet inn for. Jeg legger i den sammenheng til grunn at min erfaring som forsvarer – også av dopingmistenkte idrettsutøvere for idrettens domsutvalg – er en av grunnene til at idretten har ønsket meg som styremedlem» skriver Hjort.

GRANSKET BESSEBERG: Advokat Jonathan Taylor. Foto: HAROLD CUNNINGHAM / AFP

Han ønsker ikke å kommentere Jonathan Taylors utspill til VG. Hjort sier i en uttalelse til VG at han vil fratre saksbehandlingen og annen behandling av Besseberg-saken dersom den ender på bordet til Antidoping Norge.

Ikke nok

Men Taylor er altså ikke den eneste som reagerer. Det samme gjør altså styreleder i Antidoping Norge, Thorhild Widvey.

Og hun mener ikke Besseberg isolert sett er det eneste prinsipielle problemet i denne saken.

Etter det VG forstår ble hun først kjent med at Hjort representerte Anders Besseberg torsdag. Det samme gjaldt andre sentrale personer i Antidoping Norge.

Flere skal ha reagert på rolleblandingen.

– For meg er det helt klart at man ikke kan være forsvarsadvokat for idrettsutøvere i pågående saker, eller andre saker relatert til doping, når man sitter i styret til Antidoping Norge. Det er ikke mulig, sier Widvey.

Dermed ber den tidligere statsråden i praksis Hjort om å velge. Widvey var i dialog med Hjort om dette på torsdag.

– Antidoping Norge har et veldig godt omdømme nasjonalt og internasjonalt. Vi må ikke risikere at noen stiller spørsmål ved vår legitimitet eller vårt omdømme, sier styrelederen i Antidoping Norge til VG.

NIF forsvarer valget

Styret i Antidoping Norge består av representanter for idretten og myndighetene. Christian B. Hjort er utnevnt av Norges idrettsforbund.

Idrettsforbundet var informert om engasjementet hans som advokat for Besseberg da de utnevnte han til styrevervet i Antidoping Norge.

I HARDT VÆR: Tidligere IBU-president Anders Besseberg er siktet for grov korrupsjon. Foto: Magnar Kirknes

– Dette er en meget dyktig advokat med høy kompetanse og faglig integritet som vil bidra med all sin kunnskap i Antidoping Norges viktige arbeid. En advokat har mange klienter. Og så langt meg bekjent har det ikke blitt opprettet sak fra Antidoping Norge i denne saken. Og dersom det skulle skje har nok Antidoping Norge prosedyrer for å håndtere en slik eventuell problemstilling, sier kommunikasjonssjef i NIF, Finn Aagaard.

– Ser du at troverdigheten til Antidoping Norge kan skades?

– Det må Antidoping Norge uttale seg om. Jeg opplever ikke det. Fordi han er valgt inn i den rollen i Antidoping Norge på bakgrunn av sin kompetanse og profesjon. En advokat har mange ulike typer klienter. Men jeg forstår at spørsmålet stilles, sier Aagaard.

Christian B. Hjort har foreløpig ikke svart på VGs henvendelse der han konfronteres med styreleder Widveys utspill.