1 / 3 DYNAMISK DUO: Ingrid Landmark Tandrevold (venstre) og Tiril Eckhoff har hatt mange gode stunder på landslaget sammen. Her i Pokljuka i 2021. STORT GRATTIS: Eckhoff gratulerer Tandrevold etter målgang i jaktstarten i Östersund i 2021. PROFILER: Eckhoff og Tandrevold under pressetreff på Sjusjøen i 2019, foran sesongen. forrige neste fullskjerm DYNAMISK DUO: Ingrid Landmark Tandrevold (venstre) og Tiril Eckhoff har hatt mange gode stunder på landslaget sammen. Her i Pokljuka i 2021.

Tandrevold om savnet av venninnen Eckhoff: − Veldig hyggelig å se henne igjen

OBERHOF (VG) Tiril Eckhoffs (32) fravær er merkbart i VM-byen Oberhof. Ingrid Landmark Tandrevold (26) rakk heldigvis noen skiturer med venninnen før avreise.

– Det var veldig hyggelig å se Tiril igjen, jeg har ikke sett henne på lenge etter å ha vært borte mange måneder. Det var godt å gå noen skiturer og få skravlet litt, og jeg skal ærlig innrømme at vi snakker om mest mulig andre ting enn skiskyting, sier Tandrevold.

VM i skiskyting starter onsdag klokken 14.45 med blandet stafett på TV 2. Nettopp Eckhoff har vært på dette laget de siste årene, nå er hun erstattet av Tandrevold.

De to skiskytterprofilene har tidvis vært som erteris i verdenstoppen, de hadde egen podkast og delte villig av aktivitetene sine sammen i sosiale medier.

Eckhoff har imidlertid slitt med ulike smeller og tilbakeslag etter coronasykdom forrige vår, og har fortsatt til gode å konkurrere denne sesongen. Trolig forblir det slik også utover våren.

Info Tidslinje: Tiril Eckhoffs fravær Etter sesongavslutningen i fjor: «Gikk på veggen», sa Eckhoff til VG noen måneder senere – uten å gå nærmere inn på hva det var. Coronasykdom og ettervirkningene av denne ble senere oppgitt som årsak, og hun slet med søvnen. Høsten 2022: Tilbake i trening, men må ta flere pauser. November: Ny pause, både fra treninger og konkurranse. – Tiril Eckhoff har gått gjennom en utfordrende periode i det siste, og har ikke hatt det helt bra. Hun kan derfor ikke delta på hverken treninger eller konkurranser den nærmeste tiden, opplyste Norges Skiskytterforbund i en pressemelding. Desember: Tilbake i trening, men ikke klarert for konkurranser. Januar: VM-uttaket for skiskytter-VM i Oberhof kommer – uten Tiril Eckhoff. Trener Patrick Oberegger melder at sesongen trolig er over for hennes del. Hun blir likevel garantert landslagsplass kommende sesong om det skulle passe henne. Vis mer

Derfor var det mange som ble oppløftet av bildene på Tandrevolds Instagram-konto, der hun delte en video av seg selv og Eckhoff på skitur kort tid før VM-oppladningen virkelig startet på Lygna.

– Tiril skulle vi jo gjerne hatt her, både som en god venninne og en sterk skiløper på laget.

– Hvordan kjenner du på savnet av hennes egenskap som nettopp god venninne?

– Det er jo annerledes, jeg er jo vant til at hun er her. Samtidig har vi hatt en ganske lang sesong hvor hun ikke har vært med, sånn sett er det blitt normalen, selv om man skulle ønske at hun også var her.

Marte Olsbu Røiseland sier hun har jevnlig dialog med sin langvarige lagvenninne.

– Savnet er selvfølgelig kjempestort. Jeg har aldri gått et internasjonalt mesterskap uten Tiril, jeg savner henne masse på tur. Det blir rart å reise til VM uten henne, sier hun.

Kvinnenes trener Patrick Oberegger er glad for å se at kontakten mellom Eckhoff og resten av laget er såpass tett og jevn at de har treningsturer sammen.

Han er imidlertid mest fokusert på hvor glad han er for at Olsbu Røiseland er tilbake – etter at helvetesild og andre tilbakeslag satte en stopper for sesongstarten for hennes del.

– Det er de to jentene (Eckhoff og Olsbu Røiseland) som har preget laget vårt de siste årene, og har hjulpet oss til å bygge laget vi har. Tiril er ikke her, men vi har god kontakt og den fortsetter. Vi skal tenke på toppidrett, men det er private ting som av og til er viktigere, sier kvinnenes trener Patrick Oberegger.