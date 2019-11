TIL TOPPS IGJEN: Martin Fourcade kan slippe jubelen løs etter å ha vunnet fellesstarten. Til høyre applauderer Jakov Fak, Johannes Dale og Johannes Thingnes Bø for vinneren. Foto: Jostein Magnussen

Fourcade: – Jeg følte meg som en naken soldat i en krigssone

SJUSJØEN (VG) De siste års suverene skiskytter Martin Fourcade (31) legger ikke skjul på at marerittsesongen i fjor har preget ham.

Søndag var franskmannen til å kjenne igjen da han gikk til topps på fellesstarten på Sjusjøen. Lørdag gikk hans tøffeste rival, Johannes Thingnes Bø, langt i å friskmelde Fourcade.

Franskmannen tok en 3. og 1. plass, Thingnes Bø ble nummer 4 og 6 på sprint og fellesstart.

– Jeg vil lyve hvis jeg sier at jeg er tilbake på mitt beste. Det er jeg ikke. Men jeg fikk noen svar som gjør at jeg kan komme meg videre – og gå for gode ting, sier Fourcade til VG.

Da Thingnes Bø vant nesten alt sist sesong var det tungt å være Martin Fourcade.

– Jeg var lei meg. Ikke fordi jeg gikk på nederlag, men jeg kunne ikke forsvare meg. Jeg følte meg som en naken soldat midt i en krigssone. Jeg «døde» mange ganger forrige sesong. Jeg er fortsatt ikke på mitt beste, men jeg har i hvert fall funnet våpnene mine, beskriver Martin Fourcade.

Han var usikker da han kom til Sjusjøen. Nå har han fått noen gode svar.

– Du har alltid tvil under forberedelsene. Du kan se tilbake på en del store øyeblikk gjennom en ti år lang karriere, men i vår sport er det slik at mister du nivået er det ikke sikkert at du kommer deg tilbake der du var. I så måte er jeg lettet at jeg kan kjempe igjen. Det var en god idé å fortsette, å ikke gi opp, sier en lettet Fourcade som har fått smilet tilbake.

Johannes Thingnes Bø er oppriktig glad for at konkurrenten blir å regne med denne sesongen.

– Den konkurransen trigger meg. Så er det kjekkere når du vinner tette dueller og spesielt når du slår de som er like god som deg eller bedre. Vinner du de duellene, da bygger du karakter og styrke.

– Duellen er kanskje viktig for skiskyttersporten også?

– Jo, det er kjedelig å følge med på en sport der du på forhånd vet hvem som vinner.

– Sånn som 16 ganger i fjor?

– Det var jo en kjempesesong, men litt som året før der. Da vant vi begge to mye. Da går man inn i et renn med sekundstrid og dueller på siste skyting. Da blir det tett, nervøst og spennende. Du blir redd for de situasjonene, men du liker de også, sier Thingnes Bø.

Han var lettet etter åpningshelgen på Sjusjøen – selv om det ble for mange bom.

– Nå får jeg bare prøve henge meg på. Han har vunnet denne helgen her, sier Thingnes Bø om Fourcade.

På søndagens fellesstart gjorde Endre Strømsheim et av sine beste løp. Han slo Jakov Fak i spurten om en tredjeplass.

– Det er ikke så ofte vi får konkurrere med de «store guttene», og da er det artig å få til et løp man kan være fornøyd med. Verdens beste skiskyttere er til stede, og hvis man er i nærheten av dem, så er det bra. Dette var kanskje noe av det bedre jeg har gjort, sier Strømsheim til VG.

