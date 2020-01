ENDELIG TILBAKE: Tiril Eckhoff slår av en prat med Johannes Thingnes Bø i går ettermiddag da de to møttes for første gang siden før jul. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø: – Ikke snøring på hvor jeg står

POKLJUKA (VG) Med «gullet» hjemme i Oslo ankom en sliten, trøtt og skjeggete Johannes Thingnes Bø (26) Pokljuka. Den nybakte pappaen tviler på at han kan by Martin Fourcade opp til kamp når han gjør sitt comeback i verdenscupen torsdag.

– Gratulerer så mye! Hvordan går det med dere?

Det var ikke noe galt med velkomstkomiteen her på Sport Hotel Pokljuka i går kveld. En strålende opplagt Tiril Eckhoff kastet seg om halsen på Johannes Thingnes Bø og ga han en god klem da han dukket opp i den slitne gymsalen ute i ødemarka en snau time etter at han satte sine lange ben på slovensk jord.

De to så hverandre sist i Frankrike før jul. Da gjorde de begge rent bord i verdenscupen i Annecy. I mellomtiden har Thingnes Bø blitt pappa til lille Gustav, og Tiril Eckhoff har vunnet sin 5. og 6. verdenscupseier for sesongen. Thingnes Bø står med sine fem etter at han hoppet av verdenscupen for å bistå hjemme i forbindelse med fødselen til kona Hedda.

I mellomtiden har hans argeste konkurrent, Martin Fourcade, herjet både i Oberhof og Ruhpolding med fire seirer av fire mulige.

Også lagvenninne Tiril Eckhoff har briljert i løypa den siste tiden:

– Jeg tror nok jeg ville ha slitt med å slå han i de løpene der. Han har knapt bommet og har 58 treff på 60 skudd – og formen hans er stigende. Nå er han den gode skiskytteren igjen, og han fortjente alle de fire seirene. Det var toppnivå, skryter Thingnes Bø.

Han er ikke like entusiastisk når vi begynner å snakke om hans egen form.

– Jeg har fått trent litt i forkant av fødselen, men ikke så mye etter. Jeg har ikke fått kjørt de nøkkeløktene som jeg hadde planer om. Derfor er jeg spent på om jeg klarer å «pushe» hardt nok i de første konkurransene.

– Har ikke snøring

– Du er veldig usikker på hvor du står?

– Det kan du trygt si. Det har vært en annen oppladning til et verdenscuprenn enn det jeg har vært vant til. Samtidig er det greit å få en sjekk av hvordan «stoda» er før VM. Det er egentlig en bonus at jeg er her. Jeg får bruke konkurransene her i Pokljuka til å justere det som trengs inn mot VM. Det er umulig å trene på det som du møter i konkurranse, sånn sett er det bra å delta her. Vi får bare se. Jeg har ikke snøring rett og slett.

– Du fikk med andre ord ikke gjøre alt du hadde planer om hjemme?

– Jeg måtte planlegge for en og en uke, og hadde en god plan for uke nummer to. Men da ble det fødsel første dagen. Fødselen skjedde før termin og dermed har jeg ikke trent så mye etter det heller. Det har vært mer enn nok med å følge opp de hjemme. Jeg fikk meg en liten økt på tirsdag. Det var sånn halvveis, sier Thingnes Bø, men han er ikke misfornøyd overhodet.

Lille Gustav har vært så ønsket og nå er han her.

– Det er et nytt ansvar og en ny person å følge opp 100 prosent av tiden – men det er det beste gullet, uten tvil. Alt har gått veldig fint både før og etter fødselen, og det er vi veldig glade for, sier han til VG.

– Og hvorfor ble det Gustav?

– Vi hadde noen diskusjoner før fødselen, men vi hadde ingen «innspurt» før vi landet på Gustav. Det er ingen i vår familie som heter det, sier Johannes Thingnes Bø.

Dette er programmet i Pokljuka

23. januar kl. 14.15: normalen, menn

24. januar kl. 14.15: normalen, kvinner

25. januar kl. 13.15: parstafett, kl. 15.00: mix-stafett

26. januar kl. 12.15: fellesstart, menn, kl. 15.00: fellesstart, kvinner.

