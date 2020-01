TIDLIG FERDIG PÅ JOBB: Johannes Thingnes Bø tar på seg geværet etter å ha avsluttet en skyteøkt i et svært snøfattig Holmenkollen. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø tar treningsgrep før baby-hverdag

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Thingnes Bø (26) forbereder seg på den nye hverdagen når han og kona Hedda Dæhli Bø (26) blir foreldre for første gang.

Oppdatert nå nettopp

Klokken er syv på morgenen. Det er bekmørkt i Holmenkollen. Der ute i løypene er Johannes Thingnes Bø allerede godt i gang med dagens treningsøkt.

Han trener også på det som kan bli en virkelighet innen en uke eller to; at den ventede gutten fort kan føre til at det blir mindre søvn og at treningen må tilpasses en ny hverdag.

– Jeg ser at det kan bli sånn selv om man aldri vet hvordan det blir. Da får man uansett vende seg til tanken og tilpasse seg ved å trene tidlig på morgenen. Jeg er jo egentlig et rutinemenneske, og nå vil rutinene forandre seg. Da må man trene på ulike tidspunkter i løpet av døgnet.

– Du har vel aldri vært av dem som stiller på trening så tidlig?

– Jeg kan gjøre det i perioder. Når jeg er i god flyt så står jeg opp tidlig. Det er ikke et bra tegn hvis du ser meg sent på trening. Når jeg legger meg så gleder jeg meg til å stå opp kvart på seks, å komme meg på trening.

Det er spennende tider for den suverene verdenscuplederen. Samtidig er det spesielt å trene helt alene i Holmenkollen mens landslagskollegene forbereder seg til verdenscupløpene i Oberhof og Ruhpolding. Selv står han over begge på grunn av den forestående fødselen.

– Det er rart å være frisk som en fisk og ikke stille opp for å forsvare ledelsen i verdenscupen, men jeg har lenge vært klar over at det kom til å ryke noen renn i januar i forbindelse med fødselen. Siden jeg har vært forberedt på det så går det greit. Verdenscupen sammenlagt blir nok et hovedmål neste år. Nå får jeg fokusere på det som skjer i VM og på hjemmebane, sier Johannes Thingnes Bø til VG etter en morgenøkt i nasjonalanlegget.

26-åringen er forberedt på at også prøve-VM i Pokljuka går uten ham. Og at neste gang vi ser han til start kan bli i VM i Anterselva i midten av februar.

Thingnes Bø var klar under idrettsgallaen i helgen:

– Det kan fort skje. I så fall blir det en kort sesong for min del, for etter VM er det bare to uker til i utlandet så venter verdenscupavslutningen her i Holmenkollen.

Om det bare er løpene i Oberhof og Ruhpolding han må stå over, er det snakk om fire individuelle renn som glipper. I kampen om totalseieren i verdenscupen kan to renn strykes, og da ville han fortsatt hatt en mulighet i sammendraget. Den sjansen kan også ryke.

– Hvis jeg hadde fortsatt som før jul, så hadde det likevel vært mulig å vinne sammenlagt. Så får vi se om det blir Pokljuka eller ikke. Mest sannsynlig går Hedda over tiden og da blir det ingen skirenn før VM.

Han har lagt planer for ulike scenarioer. Nå er den vordende pappa tilbake på plan A.

– Hadde det blitt en nyttårsbaby så ville jeg nok ha reist til Ruhpolding (etter Oberhof). Nå ser jeg at det blir ikke Ruhpolding heller og da kommer jeg til å trene som vanlig frem mot VM, så får jeg heller vri om på planene. I utgangspunktet var jeg innstilt på at det ikke ble noen renn i januar. Det var plan A.

Hedda Dæhli Bø sier til VG at de to gleder seg utrolig mye.

– Da vi begynte å snakke om å få barn, var vi selvfølgelig klar over at det kunne bli noen utfordringer siden aktive utøvere har veldig mange reisedøgn. Ønsket om å starte familielivet var så stort at eventuelle utfordringer det måtte føre med seg, ville være verdt det. At Johannes nå står over noen verdenscuprenn for å få med seg fødselen, er gjennomtenkt og veloverveid. Det er en gave å skulle få oppleve å bli far, ikke et offer. Vi gleder oss utrolig mye, begge to.

Dette er verdenscuprennene Johannes Thingnes Bø trolig går glipp av Oberhof (9. – 12. januar): sprint og fellesstart

Ruhpolding (15. – 19. januar): sprint og jaktstart

Pokljuka (23.- 26. januar): normalen og fellesstart

Publisert: 10.01.20 kl. 09:54 Oppdatert: 10.01.20 kl. 10:15

Mer om

Flere artikler