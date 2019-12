20 TREFF: Tiril Eckhoff. Foto: Kerstin Joensson / AP

Eckhoff knuste alle med 20 treff: – Gratulerer med dagen!

Tiril Eckhoff startet 34 sekunder bak på kvinnenes jaktstart, men var fullstendig overlegen og tok seieren. Det etter å ha gjort noe hun aldri har fått til tidligere.

Etter de to første skytingene var Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold fremst med en luke ned til tredjemann. Tandrevold klarte ikke å følge opp på tredje stående skyting, men det gjorde altså Eckhoff som ifølge NRK-kommentatorene fikk 20 treff for første gang i karrieren.

– Gratulerer med dagen! Nå er det bare å nyte de siste to kilometerne, roper NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith .

Eckhoff har gått 36 renn uten å få ned alle blinkene. Hun har heller aldri vunnet en jaktstart tidligere. Eckhoff var det eneste som traff på 20 forsøk, og gliset var godt plassert på 29-åringen etter siste fulle hus da hun innså at hennes første seier i Hochfilzen var et faktum.

– Det var veldig stort. Det er første gang jeg får inn 20 treff, og da ble jeg veldig glad, gliser Eckhoff til NRK. Hun sier også at hun bare var glad for å starte etter å ha våknet opp med det hun beskriver som «snørr her og der».

Svenske Hanna Öberg kom på andreplass, mens Tandrevold tok tredjeplassen.

God norsk åpning

Italienske Dorothea Wierer gikk først ut i 10 km jaktstart for kvinner, med norske Tandrevold ut som neste mann, seks sekunder bak. Etter første skyting var det imidlertid snudd. Wierer bommet på to av hennes forsøk, mens Tandrevold skjøt fullt hus. Det samme gjorde Eckhoff som startet som nummer åtte.

Og de to norske kvinnene fulgte opp på andre skyting med fulle hus da også. Det fikk ikke Öberg som før andre skyting lå som nummer to. Dermed var Tandrevold og Eckhoff i front med over 20 sekunder til neste mann etter andre skyting.

På tredje skyting så det lenge ut til at det skulle bli to fulle hus på de norske i front, men Tandrevold bommet dessverre på hennes siste. Dermed suste Eckhoff av gårde alene i front.

De bak Tandrevold klarte heller ikke å skyte fulle hus, så dermed var fortsatt Tandrevold på andreplass før den siste skytingen.

