Norsk sprekk i Kollen – overlegen slovakisk seier

HOLMENKOLLEN (VG) Både Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff var i angrepsposisjon på dagens jaktstart, men dårlig skyting ødela på hjemmebane.

Begge gikk ut drøye halvminuttet bak Anastasia Kuzmina (34) fra Slovakia, men tre bom for Olsbu Røiseland og fire for Eckhoff ble for mye for å kjempe om pallen på kvinnens 10 kilometer jaktstart. Til slutt ble Olsbu Røiseland nummer fire. Eckhoff ble nummer seks.

Men dagens klareste vinner var Kuzmina (34). Hun gikk ut først, og etter 20 lynraske treff og god fart i sporet, tok hun en overlegen seier, 1 minutt og 42 sekunder foran Denise Herrmann fra Tyskland. Hanna Öberg fra Sverige ble nummer tre, drøye to minutter bak Kuzmina.

Dette er Kuzminas nest siste renn før hun legger opp.

– Det er spesielt siden jeg skal legge opp, men samtidig har jeg press på meg selv for å avslutte med stil. Jeg sa til meg selv at dette er en av mine siste konkurranser, det er bare å glede seg, sa Kuzmina etter gårsdagens seier på sprinten.

Hun tok sin sjette verdenscupseier i Holmenkollen av 16 mulige og er dermed den mestvinnende kvinneutøveren på arenaen.

