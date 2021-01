TAPETSERTE PALLEN: Bare norsk på pallen etter sprinten i Oberhof 8. januar. Johannes Thingnes Bø (gul ledertrøye) vant foran Tarjei Bø (t.v.) og Sturla Holm Lægreid (t.h.). Helt til venstre Johannes Dale som tok 5.-plassen. Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Den norske skiskytter-dominansen: − Helt spinnvilt

Av 27 verdenscuprenn i skiskyting denne sesongen har norske utøvere vunnet hele 18. – Det er helt spinnvilt, mener NRK-ekspert Ole Kristian Stoltenberg.

Publisert: Nå nettopp

Stoltenberg, mannen som tilsynelatende kan mer om Ole Einar Bjørndalen enn Bjørndalen selv, mener resultatene i verdenscupen til de norske kvinnene og herrene er eksepsjonell.

– Norge har hatt mange gode skiskyttere opp gjennom historien, men det man opplever nå er som da en viss herremann gikk på vannet. Epoken vi er inne i kommer til å stå seg i historiebøkene.

Dominansen er mest ekstrem blant gutta. Sturla Holm Lægreid (4 seirer), Johannes Thingnes Bø (3), Tarjei Bø (2) og Johannes Dale (1) står med 10 seirer av 13 mulige.

På kvinnesiden har Tiril Eckhoff (6 seirer) og Marte Olsbu Røiseland (2) tatt åtte av 14 mulige seirer.

les også Tarjei Bø vant sin første fellesstart på åtte år: – Så svart på tampen

– I historisk perspektiv er det som skjer nå helt spinnvilt. Vi har hatt enere, konger og dronninger, men nå har vi hele lag som vinner. Om tre norske gutter skulle feile, så vinner den fjerde. Det har ikke skjedd før, sier mannen som har orden på norsk skiskytterhistorie.

At Norge ødelegger skiskyttersporten med å vinne «alt» avviser Ole Kristian Stoltenberg som tøv.

Landslagssjef Per-Arne Botnan håper de andre nasjonene hever seg.

– Faren ved at Norge er så suveren er at det går utover den totale interessen for sporten. Vi bør ikke bli for dominerende heller, det er ikke sunt. Så får vi håpe at andre nasjoner hever seg slik at vi har fem-seks nasjoner i topp-10, at tyskere, franskmenn og svensker er med. Opp gjennom årene har det jo vært bredden som har skapt en sånn spennende idrett, sier Botnan.

Historisk topp

Ifølge landslagssjefen har Norge aldri hatt så gode resultater. På 26 løp har man seks forskjellige norske vinnere.

– Vi er på «all time high» i antall seirer, antall pallplasseringer og topp-6-plasseringer. Ingen andre sesonger kommer i nærheten. Og det beste av alt er at vi har flere som kan vinne. Det er en styrke.

Botnan konstaterer at Norge «har gjort en del riktig de siste årene» som fører til så gode resultater.

– Det må vi være fornøyd med. Så ser vi at det fortsatt er ting vi kan bli bedre på. Vi har hevet oss spesielt på kvinnesiden hvor jentene får tettere oppfølgning mellom samlingene enn tidligere. Kontinuitet i trenerapparatet og tettere samarbeid mellom kvinner og menn har også vært suksessfaktorer.

På kvinnenes normaldistanse i Anterselva torsdag kom Norge ned på jorden igjen. Tiril Eckhoff ble beste norske med sin 18. plass, mens fjorårets VM-dronning, Marte Olsbu Røiseland, fikk et brutalt møte med høyden og skjøt fire bom. Det endte med en 31. plass.

– Det var vanskelig. Jeg slet på stående i dag og hadde store bevegelser. Dette var deprimerende, sier Olsbu Røiseland til SVT.

PS! Fredag går herrenes normaldistanse med start klokken 13.15.