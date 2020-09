I DOPINGTRØBBEL: Timofei Lapshin i aksjon i Pokljuka hvor neste års skiskytter-VM arrangeres. Foto: JURE MAKOVEC/AFP

Skiskyttere suspendert etter dopingmistanke

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har suspendert to skiskyttere for brudd på dopingreglene.

Det dreier seg om to russere, Ekaterina Glazyrina og Timofey Lapshin. 32 år gamle Lapshin har vært med i skiskyttersirkuset siden 2011 og har siden 2017 konkurrert for Sør-Korea.

Dette er første gang Lapshin er i dopingtrøbbel. 32-åringen har tre ganger vært på pallen i verdenscupen i sin karriere, men aldri vunnet.

Ekaterina Glazyrina (33) var utestengt i to år etter at hun ble dopingtatt i forbindelse med VM i skiskyting i Hochfilzen i 2017, men kunne konkurrere igjen fra 2019/2020-sesongen.

Den sesongen vant hun flere IBU-renn, som er nivået under verdenscupen.

Nå er begge utøverne midlertidig suspendert av IBU basert på bevis som har dukket opp etter McLaren-rapporten og informasjon som er funnet i databasen til et laboratorium i Moskva.

Wadas McLaren-rapport har pekt på utbredt bruk av doping i russisk idrett hvor positive dopingtester har blitt dekket til.

Skiskytterne får nå en mulighet til å bevise sin uskyld mens IBU jobber videre med dopingsakene.

Får tilbake OL-medalje

Samtidig gjør forbundet det klart at man fortsetter å jobbe med å reteste gamle dopingprøver.

I går ble det også kjent at CAS, den internasjonale voldgiftsretten for sport, har satt til side utestengelsene av de russiske skiskytterne Olga Vilukhina, Olga Zaitseva og Yana Romanova. De tre ble i 2017 utestengt på livstid for doping under OL i Sotsji i 2014.

CAS har bestemt at Vilukhinas og Romanovas resultater fra OL blir stående, ifølge nettstedet Inside the games. Dermed får Vilukhina tilbake sølvmedaljen hun tidligere er fratatt fra OL-sprinten. Vita Semerenko må dermed bytte ut sølvmedaljen med bronse, mens Karin Oberhofer forblir på 4. plass.

Russerne får ikke tilbake sølvmedaljen fra stafetten ettersom Olga Zaitseva var dopet. Hun er imidlertid ikke lenger utestengt på livstid.

