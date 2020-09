PRIORITERER FAMILIEN: Johannes Thingnes Bø på trilletur med sønnen Gustav tidligere i år. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø og Olsbu Røiseland blir hjemme - dropper høydesamling

To av de største profilene blir hjemme når skiskytterne trosser reiserådene og reiser til «røde» Italia på høydesamling.

Både herre- og kvinnelandslaget drar til Lavazé om en uke for å trene i høyden i nesten tre uker, frem til 23. oktober.

Johannes Thingnes Bø (27) og Marte Olsbu Røiseland (29) har begge valgt å bli hjemme.

– Det kommer til å bli en god del reisedøgn det neste halve året med karantenetid på «kjøpet», så nå velger jeg å ha et vanlig, sivilt liv før toppidretten slår til for fullt fra november, er begrunnelsen til Thingnes Bø.

27-åringen var også tydelig før han ble far til Gustav i januar at han kom til å stå over en del landslagssamlinger for å være pappa og avlaste kona, Hedda Dæhli Bø.

– Jeg har et ønske om å være mer til stede når sønnen min vokser opp. Det skjer veldig mye på kort tid, og det er noe jeg ikke vil gå glipp av, sa han til VG i et intervju i april.

Og nå er vi der.

– Det blir veldig mye skiskyting utover, og jeg tror tror jeg kan få et bra utbytte av treningen når jeg har det bra med de hjemme. Vi har noen fellesstreninger denne uken, så kommer jeg til å trene alene og kanskje bli med Team Mesterbakeren når de har samling i Holmenkollen - hvis jeg får lov, sier Johannes Thingnes Bø.

Marte Olsbu Røiseland drar heller ikke til Italia. Siden 29-åringen har slitt med en belastningsskade i hoften kan hun ikke være med på løpeturer i høyden. De er det ganske mange av.

– Skulle det bli dårlig vær noen dager så vil Marte være avskåret fra å trene alternativt siden langturer må kjøres på rulleski (skøyting) eller sykkel. Med alle begrensningene som oppstår ved å trene på et sted så taper hun mer enn hun vinner, mener landslagssjef Per-Arne Botnan.

Etter planen skal Olsbu Røiseland være med rekruttlagene på samling til Gautefall i deler av oktober.

– Blir veldig mye

– Vi ønsker jo å ha med alle på samling hvor de får den beste oppfølgingen og kan trene med de beste. Samtidig legger vi opp til tre høydeopphold til neste år så det kommer nye sjanser, sier Per-Arne Botnan.

For Johannes Thingnes Bø blir det nok av dager på reisefot fremover. Når skiskytterne er tilbake fra Italia blir det ny samling på Beitostølen i starten av november. Deretter blir det trolig et par uker på Sjusjøen før verdenscupen innledes i finske Kontiolahti i slutten av november.

– Deretter går det slag i slag før vi reiser hjem fra Hochfilzen 22. desember. Det blir fort veldig mye, sier Johannes Thingnes Bø.

Vetle Sjåstad Christiansen blir guide og kjentmann for skiskytterne i italienske Lavazé. Han var på privat høydeopphold her tidligere i høst og hadde suverene forhold.

Publisert: 29.09.20 kl. 12:21