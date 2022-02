ENDELIG NOE Å JUBLE FOR: Med munnbindet på plass kunne Marte Olsbu Røiseland, Tarjei Bø og Tiril Eckhoff gi Johannes Thingnes Bø den klemmen han fortjente etter OL-gullet.

Gull-Bø fikk klemme-klarsignal av IOC

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) - Jeg har gått og forberedt den sisterunden hundre ganger i mitt hode, sa Johannes Thingnes Bø etter spurtseieren på miksstafetten. Før gullet skulle feires måtte det internasjonale skiskytterforbundet gå en runde med IOC.

Etter å ha slått å ha slått Frankrike med 0,9 og russerne med 1,5 sekund, ble de andre norske på miks-laget løpende rundt «gullkalven» mens de ventet at Thingnes Bø skulle få på seg munnbindet.

Og da kunne det feires - med tillatelse fra de høye herrer ...

For før start på den høydramatiske miksstafetten måtte det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) avklare med IOC hva Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og Tarjei Bø kunne foreta seg hvis Norge var først i mål.

Feiringen vakte oppsikt:

– Vi fikk en oversikt over hva Johannes kunne gjøre og ikke gjøre. Han klemte ingen før han fikk på seg munnbind - og da hadde han lov til å gjøre det. Vi fikk beskjed om at det var innenfor, sier sportssjef Per-Arne Botnan til VG.

Med munnbindet på kunne Johannes Thingnes Bø - i ensom majestet - ta seg gjennom pressesonen og snakke om den gode opplevelsen - den starten han trengte etter en sesong som har vært blytung. Men han fikk ikke møte norsk presse i pressesenteret med de tre andre - munnbind til tross.

– Med en to-kilometers sløyfe viste jeg at dette kunne ende i en spurt, og det har jeg forberedt meg på siden jeg kom hit på mandag. Jeg viste hva jeg skulle gjøre. Jeg har gått og forberedt den sisterunden hundre ganger i mitt hode, sier Thingnes Bø.

– Det så ikke ut som du hadde covid?

– Covid biter ikke på en viking som meg. Jeg er helt frisk og rask, sier han og smiler.

Han tok Norges eneste skiskyttergull i PyeongChang-OL i 2018. Nå har han gitt Norge en drømmestart på dette mesterskapet.

Som «dobbel nærkontakt» ble de andre skiskytterne bedt om å holde seg unna og fikk klemmeforbud. For Johannes Thingnes Bø førte det til at han heller ikke fikk lov til å delta på den offisielle pressekonferansen etter gullet var sikret.

– Mange vil sikkert reagere. Men folk er glade, og situasjonen er jo litt håpløs. Man vinner OL-gull, og da skjønner alle at det blir vanskelig å holde to meters avstand. Jeg fikk meg et munnbind der, og da får det gå bra, sier Thingnes Bø.