KAN FORTSETTE: Ole Einar Bjørndalen.

Bjørndalen vil fortsette Kina-engasjementet: − Jeg står for det jeg har gjort og angrer ikke

Skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalens kontrakt som trener for Kinas skiskyttere var utløpt etter OL, men nå er han i dialog om å fortsette å jobbe der.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det bekrefter han i et intervju med Bygdeposten. Nå er det ikke snakk om en landslagstrenerrolle, men å være assistent for skiskytterlederne i landet som arrangerte et omstridt vinter-OL tidligere i år.

– Jeg har mye mer å lære bort og kineserne har også mye mer å lære meg. Det er utrolig lærerikt å få være med på dette, sier Bjørndalen til lokalavisen og opplyser om at han er i dialog rundt dette.

Fra 2019 og frem til vinterlekene i år var han landslagssjef, der målet var å skaffe Kina gode resultater under hjemme-OL. Han fikk kritikk for å jobbe for ettpartistaten, blant annet av John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

– Men jeg står for det jeg har gjort og angrer ikke. Det er idretten jeg bryr meg om. Selvfølgelig er ikke alt bra i Kina. Men alt er kanskje ikke bra i Norge bestandig heller? sier Bjørndalen i intervjuet.

Egenæs fastslo overfor VG i juni i fjor at tidenes skiskytter ble brukt av diktaturet i Kina gjennom sin rolle i idretten og mente det bidro til sportsvasking.

– Om man tar en aktiv rolle når totalitære stater driver med sportsvasking, så må man være klar over valget man har tatt. Vår jobb er å fortelle om hvor brutal menneskerettighetssituasjonen i Kina er, samt strategien myndighetene har gjennom å overskygge menneskerettighetsbruddene med fantastiske idrettsarrangementer, sa Amnesty Norge-topp John Peder Egenæs (60) til VG.

– Bjørndalen inngår i en klar plan om å gjøre Kina så flott som mulig, uttalte Egenæs.