MEDALJEKLEMMEN: Vetle Sjåstad Christiansen blir tatt imot av Johannes Thingnes Bø etter fredagens fellesstart.

Thingnes Bø om Christiansen: − Han har vært min nemesis

ZHANGJIKAOU (VG) Johannes Thingnes Bø pleide å se opp til Vetle Sjåstad Christiansen, men 29-åringens karriere vært en berg-og-dal-bane.

Publisert: Nå nettopp

Fredag tok Christiansen endelig sin første individuelle mesterskapsmedalje.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg så han kom i mål som nummer tre, men ekstremt gledelig. Helt konge å få dele pall med Vetle, sier Johannes Thingnes Bø.

Stryningen var i egen klasse på fredagens fellesstart og sikret sitt fjerde OL-gull i Kina:

Men etterpå gledet han – og de andre lagkameratene – seg tilsynelatende like mye over Vetle Sjåstad Christiansens bronse, som var hans første individuelle medalje i et seniormesterskap.

Det skiller bare ett år i alder mellom Christiansen og Thingnes Bø. De begynte å knive mot hverandre allerede i tenårene, begge med status som et av verdens største skiskyttertalenter. Men Christiansen var den største stjernen.

– Han har vært min nemesis skiskyttermessig helt siden vi gikk sammen for en 10–11 år siden, sier Bø.

Christiansen vant nemlig viktige renn som Hovedlandsrennet og junior-NM, og tok etter hvert medaljer på rekke og rad i junior-VM.

– Han var den alle så opp til. Meg inkludert. Han var et beist. Vi kom på juniorlaget sammen og hjalp hverandre der. Vi har fulgt hverandre lenge, sier Thingnes Bø.

Men der Thingnes Bø ble tatt inn på landslaget som 20-åring, med en karriere som straks skulle ta helt av, har Christiansen brukt mye lengre tid.

– Jeg husker det. Da jeg fikk telefon om at jeg kom på landslaget spurte jeg samtidig om Vetle kom med, men han kom akkurat ikke med. Han ble utelatt og jeg kom inn, sier Thingnes Bø.

Etter herjingen i tenårene, har Christiansens karriere vært som en berg- og-dal-bane. Først i 2019, da han var 26 år, kom den første verdenscupseieren. Det samme året etablert han seg også endelig på landslaget.

– Desto mer kjekt at han tar bronse i dag, fastslår Thingnes Bø.

Selv møtte Christiansen pressen med et høylytt og rungende «JAAA», før han ga Thingnes Bø en god bamseklem.

– Helt fantastisk, sier Christiansen.

29-åringen forteller at etter en trå start på OL for hans del, løsnet mye da han leverte den strålende ankeretappen som sikret Norge gull på stafetten.

– Og så skjedde det noe på trening i går, det tror jeg flere av oss følte. Jeg har OLs beste dag i løypa i dag og skiene var fantastiske.

Lagkameratene kaller bronsemedaljen “utrolig fortjent”. Sturla Holm Lægreid, som selv ble nummer seks, sier at Christiansen er en spesiell lagkamerat å ha.

– Han er gledesspreder. Litt sånn klassens klovn. Han byr på seg selv, og passer også på de som ikke har det så bra. Han er egentlig bare en veldig, veldig hyggelig fyr å ha med å gjøre, sier han, og legger til:

– Og så tar han mye «insj» til kortspill, og det har vært viktig i OL, så lenge som vi har vært alene og isolert. Vetle skal ha mye av æren for at vi holder moralen oppe.

På trening har lagkameratene jevnlig fått se nivået Christiansen holder på sitt beste. Men han har ofte slitt med å få det ut i renn, sier trener Egil Kristiansen.

– Vetle har vært på laget noen år nå og vi har jobbet mye med ham. Spesielt skytingen, der har han vært ekstremt god på trening, men underprestert i renn. Der har vi hatt veldig fokus i år på å være gode når det gjelder. Fysisk har vi gjort en del teknisk og på bevegelsesmønster, sier Kristiansen, og utdyper:

– Det har hatt med mentale ting å gjøre. Vi har ansett Vetle som en veldig god skytter, men vi vil ikke si at du er en god skytter før du viser det i et renn.

Både treneren og lagkameratene roser Christiansen for det de kaller “stayerevnen” og den urokkelige motivasjonen. Johannes Thingnes Bø lot seg spesielt imponere over måten lagkameraten avgjorde det hele mot slutten av fellesstarten.

– Han sa han bare gutset alt han hadde fra skive ti, sier han og humrer.

– Vetle har skjønt greia. Når det er OL handler det om medaljer, og når du skyter fra skive ti må du bare satse. Det er derfor han tar medaljen.

Skiskytterne har levert tidenes mesterskap med 14 medaljer totalt. På spørsmål om hvordan det skal feires nå som de er ferdige, kikker Christiansen flirende bort på Thingnes Bø.

– Jeg tror det blir med mindre tanke på smittevern enn det har vært de siste dagene, i alle fall.