L’Abée-Lund: - Kan ikke ha det sånn at man ikke kan stole på IBU

Publisert: 11.04.18 14:17

Landslagsløper Henrik L’Abée-Lund er rystet over anklagene til dopingvarsler Gregorij Rodtsjenkov.

– Det høres ikke bra ut, og det er tydelig at når det er politirazzia hos IBU (Det internasjonale skiskytterforbundet), så skjer ikke det uten grunn. Det blir ingen røyk uten ild.

Det sier landslagsløper i skiskyting, Henrik L’Abée-Lund, til VG.

Han har ikke rukket å sette seg dypt inn i saken, men har fått med seg de alvorlige anklagene fra Gregorij Rodtsjenkov rettet mot IBU - og håper egentlig det dreier seg om falske anklager.

Kort forklart går anklagene til Rodtsjenkov ut på at IBU har latt være å handle på bakgrunn av informasjon om mistenkelige blodpass blant russiske utøvere. De skal istedenfor ha bedt Russlands Antidopingbyrå (RUSADA) om å ta seg av saken.

Fakta Dette er blodpass Blodpass er enkelt forklart en database med målinger av utøveres blodverdier. Disse databasene gjør at man kan man sammenligne verdiene over tid. Store svinginger i blodverdien kan være tegn på doping. Slike svinginger skal som regel utløse en dopingetterforskning av utøveren.

Ingenting ble gjort, hverken av IBU eller RUSADA, hevder Rodtsjenkov, som forteller om en sammensvergelse mellom de to organisasjonene. Det er overfor NRK at den kjente dopingvarsleren kommer med anklagene, og han hevder blant annet at IBU var med på å manipulere og sabotere russiske skiskytteres blodpass før OL i Sotsji.

Der tok blant annet de russiske skiskyttergutta gull på stafetten. Norge havnet på 4. plass.

– Vi kan ikke ha det sånn at man ikke kan stole på IBU, konstaterer L’Abée-Lund.

Det er foreløpig ikke kjent om razziaen hos IBU har sammenheng med anklagene.

– Men noe må ha skjedd, tror L’Abée-Lund, og fortsetter:

– Hvis dette stemmer, så må man virkelig rydde opp. IBU har slitt litt med tilliten blant utøverne, og det er mange som ikke har vært fornøyd med jobben som har vært gjort i kjølvannet av McLaren-rapporten. De har vært litt avventende, og mange nasjoner har fyrt seg opp på grunn av det, sier han, og viser til at blant annet svenske, tsjekkiske, franske og amerikanske skiskyttere boikottet sesongens verdenscupavslutning i Russland.

Svenske Sebastian Samuelsson, eller «Silver-Sebbe», som han kalles, var med på Russland-boikotten, det etter å ha tatt et smått sensasjonelt OL-sølv i Pyeongchang .

Han er også enig i systemkritikken til Rodtsjenkov, som går på at internasjonale særforbund (eksempelvis IBU) har for stor innflytelse i blodpass-prosessen. Verdens Antidopingbyrå (WADA) er et uavhengig organ som har muligheten til å kontrollere blodpass, men Rodtsjenkov er kritisk til at de internasjonale særforbundene får delta i innhenting og systematiseringen av data.

– Det kan være en svakhet ved systemet hvis folk er ute etter å gjøre slike ting, men det er ikke noe jeg har tenkt over at har vært mulig. Jeg har stolt på IBU, at de gjør jobben sin og vil ta de som jukser. Jeg har ikke sett for meg at IBU har hatt en annen agenda, men stolt på prøvene som er tatt og at de er på de rene utøvernes lag, sier L’Abée-Lund, og mener at det bør få store konsekvenser dersom anklagene stemmer.

Generalsekretær i Norges skiskytterforbund, Rakel Rauntun, sier til VG at de ikke har fått noen informasjon direkte fra IBU, og at alt hun vet om saken, har hun lest i media.

– Det er ikke heldig for sporten. Jeg håper dette ikke er noe som vil skape dramatikk for oss, sier hun.

VG har vært i kontakt med flere utøvere på det norske skiskytterlandslaget. De ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

