Mor Olsbu etter sølvet: – Vi er helt fra oss av begeistring

Publisert: 10.02.18 13:55

SKISKYTING 2018-02-10T12:55:34Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Mamma Helga var i gledesrus etter at Marte Olsbu (27) tok OL-sølv på sprinten i Pyeongchang.

– Det var veldig rørende og spennende. Vi er helt fra oss av begeistring, sier Helga på telefon til VG rundt 13:45.

En halvtimes tid etter at datteren Marte Olsbu gikk karrierens beste løp og tok OL-sølv bak Laura Dahlmeier.

– Jeg vet ikke om det har gått opp for meg. Det er høydepunktet i karrieren hennes, sier Helga.

Hun var på vei til Froland i Aust-Agder hvor løpet ble sendt på storskjerm. Da medaljen var i boks ble familien ringt og fikk beskjed om å komme og ta del i feiringen.

– I Jomås har de stelt i stand fest for Marte. Vi må opp og se festen. Det er utrolig, sier Olsbu.

– Det er sikkert full baluba der nå. For min del blir det en rolig kveld. Jeg begynner å bli sliten. Det har vært mye følelser, mye glede. Kanskje feirer jeg med et kakestykke etterpå. Det hadde vært veldig hyggelig. Jeg skal kose meg i kveld og nyte dette, sier Marte Olsbu til VG etter pressekonferansen.

Hadde god følelse

Fra før har Marte Olsbu tre tredjeplasser i verdenscupen. Lørdagens konkurranse var hennes første i OL-sammenheng.

– Vi hadde en god følelse. Det blir hvert fall topp ti, tenkte jeg. Tenk at det blir sølv til slutt. Kan det bli bedre, jubler Helga Olsbu.

Olsbu gikk ankeretappen da Norge vant stafetten under VM i Holmenkollen. Det var hennes største øyeblikk før lørdag.

– Det står så respekt av det hun gjør. Det er WOW-faktor. Det er noe du kan fortelle barna og barnebarna dine. Det er så stort at man ikke kan sette seg inn i det, sier en rørt Ingrid Landmark Tandrevold til VG.

Berger imponert

– Det var veldig kjekt for skiskytterjentene etter å ha hatt litt stang ut i det siste. Marte har tidligere vist at hun så absolutt er med der oppe, og det er gøy å se at hun fikk det til da det virkelig gjaldt, sier Tora Berger til VG.

På spørsmål om hvor imponerende løpet til Olsbu var, med tanke på de tøffe vindforholdene, svarer den tidligere olympiske mesteren på mixed-stafett og 15 kilometer følgende:

– Man må være bestemt og tørre å ta litt sjanser på standplass når det er såpass tunge forhold. Det virket kjempebra for Marte i dag. Det var et veldig bra gjennomført og godt løp. Det lover bra for resten av mesterskapet.

Fakta Resultater: 1. Laura Dahlmeier (0) 21:06,2

2. Marte Olsbu (1) +24,2

3. Veronika Vitkova (1) +25,8

4. Marie Dorin Habert (1) +33,1

5. Vanessa Hinz (1) +40,3

6. Lisa Vittozzi (1) +40,5

7. Hanne Öeberg (1) +40,8

8. Irene Cadurisch (1) +45,5

...

24. Tiril Eckhoff (4) +1.26,2

50. Synnøve Solemdal (3) +2.27,7

69: Ingrid Landmark Tandrevold (4) +2.42,9

Berger mener også det gjør noe med selvtilliten å få en tidlig medalje i et OL.

– Nå har hun fått medalje og det blir nok lettere å senke skuldrene. Det var det hvert fall for min del. Det er en god følelse å få til et godt førsteløp i et mesterskap, sier Berger.

