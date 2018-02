HER HAR HAN VUNNET: Johannes Thingnes Bø tok sitt første OL-gull torsdag kveld, lokal tid i Sør-Korea. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Thingnes Bø oppløst i gulltårer: – Tarjei hadde fortjent å vinne

PYEONGCHANG (VG) Endelig innfridde Johannes Thingnes Bø (24). Da kom tårene hos den ferske OL-vinneren.

– Det var som dere sikkert så veldig spesielt. Når du slipper følelsene fri og du kjenner tårene kommer, så er det vanskelig å skjule dem, sier 24-åringen til VG etter seieren på normaldistansen i OL.

Han skjøt to bom og trodde at løpet var kjørt. Men Thingnes Bø gikk som en rakett i sporet. Samtidig skjedde det mange anså for å være utenkelig da konkurrentene skulle skyte siste stående:

Både Martin Fourcade og Tarjei Bø bommet to ganger. Og dermed var begge ute av dansen.

Da Thingnes Bø skjønte at han hadde vunnet, trillet tårene. Det samme gjorde de hos bror Tarjei. De to ga hverandre en lang klem og utvekslet noen få ord etter målgang.

– Tarjei er verdens beste bror. Han hadde muligheten til å vinne han også, men bomma dessverre. Likevel er han glad på mine vegne og hyller meg. Det sier noe om hvor stort forbilde han er, sier Bø til VG.

Overfor Eurosport sier han at han helst skulle sett storebror stå øverst på pallen, i stedet for ham selv.

– Det høres litt klisje ut, kanskje, men det er helt sant. Han hadde fortjent det mer enn meg, sier gullvinneren.

Tarjei Bø luktet altså på medalje, men skjøt seg bort da det gjaldt som mest.

– Jeg sa til Johannes at jeg var veldig stolt og imponert, og at han fortjente dette etter sesongen han har hatt, sier han til VG like etter brorens gull-løp.

Forrige gang brødrene gråt sammen var i Kontiolahti i 2015 . Da sto de sammen på pallen som første brødrepar i historien. Johannes tok gull og Tarjei bronse den gangen.

Noen meter lenger bort på skiskytterarenaen i Pyeongchang torsdag, sto Emil Hegle Svendsen og pratet med VG og et knippe andre norske journalister. Han hadde også bommet to ganger, men endte bare på en tiendeplass. Det betegnet han selv som «helt greit» og «fremgang».

– Det var mye grining på Bø-brødrene. Er de tøffe utenpå, men myke inni?

– De griner bare når kamera er tilstede for å få sympati. Når de kommer i smørebua etterpå, er de cocky og høye på pæra igjen, gliste Hegle Svendsen.

Johannes Thingnes Bø har vært glitrende i verdenscupen i år. Derfor har forventningene til nordmannen vært enorme i forkant av OL. Mesterskapet åpnet imidlertid svært skuffende for 24-åringens del.

– Hva betyr dette for Johannes, med det presset han har hatt på skuldrene sine før OL?

– Det betyr alt. Jeg tror han ble tatt litt av presset på den første øvelsen (sprinten). Det å komme inn i OL som storfavoritt er nytt for ham. Det presset er det veldig, veldig vanskelig å takle. Se bare på Fourcade på sprinten. Han fikk tre bom på første ligg. Det er en ekstra dimensjon for de som er så store favoritter, sier Hegle Svendsen.

Han ble til slutt nummer ti, Tarjei Bø nummer 13 og Birkeland nummer 60.